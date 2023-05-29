Спорт 29 мая 2023, 18:17 Социальная шизофрения. Как украинцев принуждают забыть о спортивных нормах Политолог Маркелов заявил, что без россиян и белорусов спорт стал не интересен Freepik

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Российские и белорусские спортсмены возвращаются на международную арену. Оказалось, без них угас интерес ко многим видам спорта, ведь атлетам хочется соперничать с сильнейшими, а зрителям — увидеть по-настоящему увлекательную борьбу. Спонсоры и рекламодатели тоже не спешат отдавать деньги на унылые шоу. Последнее особенно расстроило спортивных чиновников, поэтому они решили поменять правила.

Украинку освистали во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко в матче Открытого чемпионата Франции. После встречи украинка отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей.

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Публика негативно приняла выходку Костюк и освистала ее. Это неприятно поразило теннисистку. В интервью после матча она заявила, что болельщикам должно быть стыдно и напомнила, как год назад в Великобритании люди реагировали иначе.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины пыталось запретить своим национальным сборным командам участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

Вторая ракетка мира в одиночном разряде Арине Соболенко с одним из своих спортивных трофеев / Соцсети

Между спортом и политикой

Политический советник Сергей Маркелов в разговоре с «360» объяснил, почему украинские спортсмены не отказываются выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами, как собирались еще год назад.

«С одной стороны им хочется повоображать, показать всему миру, что ты крутой украинец. А с другой — они прекрасно понимают: отказаться от участия значит просто выключиться из международного спортивного процесса», — сказал Маркелов.

Он добавил, что украинцам пришлось выбирать, для чего они работали, усердно тренировались: ради политики или спорта. В связи с этим, естественно, у спортсменов с Украины в головах настоящий сумбур.

Им в голову (понятно кто и зачем) вложили формулу, что настоящий украинец, где бы он ни был, везде представляет из себя маленькую Украину. А большая Украина вот такие правила поведения придумала. И спортсмены начинают показывать эту управляемую социальную шизофрению между спортом и политикой одновременно. Сергей Маркелов

Маркелов отметил, что подавляющее большинство атлетов, вне зависимости от их национальности и гражданства, стараются придерживаться правила «спорт — вне политики». Однако в последнее время делать это становится все труднее.

«Уже не только „спорт равно политика“, но и еда, одежда, мода, кинофестивали — все равно политике. По сути, мы имеем бедных украинских спортсменов, которые не понимают, как себя вести в этом мире. Украинского у некоторых их них оказалась больше, чем спортивного», — сказал политолог.

Денежный вопрос

По словам Маркелова, с белорусов и россиян довольно скоро снимут все ограничения. Конечно, резко отставить в сторону политику трудно, и еще некоторое время спортивные чиновники будут кривить губы и требовать выступать под нейтральным флагом.

Спорт — это дело достижений. Спортсмены из России и Белоруссии показывают по определенным видам высший пилотаж, они работают на высочайшем мировом уровне. И все остальные себя соотносят с точки зрения собственного спортивного развития с самыми сильными. Сергей Маркелов

Настоящим профессионалам хочется соревноваться с сильнейшими, напомнил Маркелов. Иначе интерес просто теряется, и это уже произошло. Именно потому начали возвращать российских и белорусских спортсменов. Однако главным фактором для спортивных чиновников стало вовсе не требования других атлетов.

«Потеря интереса к тому или иному виду спорта это потеря денег. Это инвесторы, спонсоры, маркетологи и всякие ребята, которые размещают рекламу. Нет сильного спортивного мероприятия, не участвуют сильные спортсмены — отваливается все денежные истории», — пояснил политолог.

«Украинская икона» надоела

Маркелов согласился, что за год реакция зарубежной публики на Украину сильно поменялась. Дело в том, что люди, живущие на Западе, привыкли считать себя свободными — недаром в это вкладывают огромные деньги и ресурсы.

Поэтому усердное давление пропаганды и требования определенного поведения по отношению к другой нации вызывают напряжение в обществе. Люди устали от пиетета к Украине.

«Раз напрягся, два, а потом просто встаешь и начинаешь вопросы задавать. Но не Украине, а своим правительствам: „Мы в свободной стране или нам нужно всем сейчас стоять по стойке смирно и с утра до вечера молиться на украинскую икону президента Украины Владимра Зеленского?“» — подытожил собеседник «360».