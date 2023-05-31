Спорт 31 мая 2023, 13:43 Хоккеисты ЦСКА отметили вместе с болельщиками победу в чемпионате России и третий Кубок Гагарина Пресс-служба ХК ЦСКА

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Хоккейный ЦСКА стал чемпионом России в сезоне 2022/23 и завоевал третий Кубок Гагарина. Игроки команды отметили победу вместе с болельщиками в московском спорткомплексе «ЦСКА Арена». Праздник провели при поддержке компании «Роснефть».

После победы над казанским клубом «Ак Барс» ЦСКА официально стал лидером отечественного хоккея. Столичная команда вырвала победу у соперника в знаменательный день — 29 апреля. Тогда по всей России отмечали 100-летие Центрального спортивного клуба Армии.

Пресс-служба ХК ЦСКА

Праздник для болельщиков

Мероприятие на «ЦСКА Арене» посетили почетные гости и преданные болельщики команды. По словам нападающего «армейцев» Михаила Григоренко, было здорово увидеть поклонников клуба, ведь торжество устроили для них.

«Они болеют, переживают. Да и увидеться перед отпуском хотелось бы. Очень здорово, что организовали этот праздник», — поделился эмоциями хоккеист.

Пресс-служба ХК ЦСКА

На мероприятии президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и летчик-космонавт Антон Шкаплеров вручили золотые медали тренерам, игрокам и спортивному штабу клуба. После этого Третьяк передал кубок чемпионов России капитану команды Никите Нестерову.

Пресс-служба ХК ЦСКА

Чествование хоккеистов — не просто традиция. Благодаря празднику спортсмены получили возможность пообщаться с болельщиками, выдохнуть после напряженных матчей и по-новому взглянуть на свои достижения.

«Ребята проявили себя в очень важный момент для нашей команды: это концовка сезона и, конечно же, все раунды плей-оффа», — отметил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Пресс-служба ХК ЦСКА

Достижения ЦСКА в сезоне 2022/23

После завоевания третьего Кубка Гагарина клуб делит по этому показателю первое место в лиге. Кроме того, «армейцы» стали лидерами по числу попаданий в финал, пройдя на этот этап шесть раз.

В этом сезоне ЦСКА не только завоевал главный трофей, но и в шестой раз выиграл Кубок Западной конференции КХЛ. Команда уже пять лет не позволяет никому забрать эту награду.

В первой встрече сезона клуб победил магнитогорский «Металлург», благодаря чему во второй раз стал обладателем Кубка Открытия.

Пресс-служба ХК ЦСКА

Московская команда установила новый рекорд лиги в плей-офф, сыграв 27 матчей из максимально возможных 28. За два последних сезона ЦСКА выиграл пять семиматчевых серий подряд.

Федорова во второй раз подряд признали лучшим тренером сезона. Он еще не проиграл ни одной серии плей-офф в качестве главного наставника хоккеистов команды.

Пресс-служба ХК ЦСКА

С 2011 года Центральным спортивным клубом Армии владеет «Роснефть». Это сотрудничество позволило команде достичь самых высоких результатов. Федоров отметил вклад компании и ее президента Игоря Сечина в очередной триумфальный сезон ЦСКА.

Пресс-служба ХК ЦСКА

«Без „Роснефти“ ничего бы не получилось. Без участия Игоря Ивановича вряд ли были бы приняты какие-то правильные, фундаментальные и многофункциональные шаги. „Роснефть“ — такая компания, которая делает все качественно, все — надежно. И на долгие времена. Ну, и мы стараемся, естественно, подражать — быть на „хоккейной“ стороне дел тоже победителями», — рассказал главный тренер клуба.

Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА

Звезды приехали поздравить ЦСКА

На празднике прошел концерт для хоккеистов и преданных болельщиков. Поздравить «армейцев» приехали певицы Пелагея и Полина Гагарина. Они исполнили свои главные хиты в честь чемпионов страны.

Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА Пресс-служба ХК ЦСКА

На сцену также вышел певец SHAMAN. Артист спел гимн России в финале торжественной части мероприятия. Праздник в честь ЦСКА завершился фотосессией с кубками.