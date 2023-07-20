20 июля 2023, 15:17
Гран-при Российской дрифт-серии продолжится на подмосковном автодроме ADM Raceway
Подмосковный автодром ADM Raceway примет четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии
Июль — насыщенный месяц для поклонников российского дрифта. В первые выходные июля прошел третий этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS GP) в Санкт-Петербурге. Следом состоялся этап межрегиональной серии RDS EUROPE в Казани. Продолжит этот июльский марафон управляемого заноса четвертый этап RDS GP на подмосковной трассе ADM Raceway в деревне Мячково Раменского городского округа — 22 и 23 июля.
Командный зачет
Прошлый этап RDS GP существенно повлиял на расклад сил в личном и командном зачетах. Сменился лидер в чемпионской гонке среди пилотов, а в сражении за звание сильнейшей команды идет плотная борьба между тремя коллективами. ADM Raceway открывает вторую половину сезона, и в столь остром сражении за титул ценен будет каждый набранный балл.
Фаворитами четвертого этапа в Мячково начнут пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Роман Тиводар: первый уже побеждал на ADM Raceway, а второй выигрывал квалификацию, так что эту трассу они знают отлично.
Знаком с автодромом и новичок серии Тимофей Добровольский, который раньше выступал в Мячково в рамках RDS EUROPE — молодой пилот, уже доказавший свой потенциал на прошлом этапе, вполне способен преподнести очередной приятный сюрприз.
Многого можно ждать и от новобранца Carville Racing Антона Козлова. Он тоже отлично знает трассу по младшей серии RDS EUROPE, умеет бороться с лидерами RDS GP, а потому будет в числе претендентов на победу. Как и действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, лидер «FailCrew x Дарксайд» полон желания вернуться в чемпионскую гонку.
Автодром ADM Raceway предоставит пилотам «SINTEC • Fresh Маркетплейс» отличный шанс вновь заявить о себе как о претендентах на победу. Дамир Идиятулин побеждал на этой трассе как в квалификации, так и в парных заездах, а потому от него можно смело ожидать возвращения на лидирующие позиции.
Именно в Мячково в числе лидеров может оказаться Евгений Лосев. Для него борьба за победу в квалификации и как минимум место на подиуме является нормой, а потому на прекрасно знакомой пилоту трассе может состояться долгожданное возвращение сибирского силовика в группу лидеров.
Новый автомобиль в пелотоне RDS GP
Не меньшее внимание будет приковано еще к двум командам Гран-при Российской дрифт-серии на подмосковном автодроме ADM Raceway. Пилот LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев наконец-то выведет на старт свою новую BMW 3 Series в кузове E92.
Это уникальный по меркам российского дрифта проект — немецкий спорткар с правым рулем и культовым 2JZ под капотом. Как покажет себя этот тандем — одна из интриг предстоящего этапа.
Как и выступление новобранца LUKOIL Racing Drift Team Дениса Сорокопуда, который год назад, еще в статусе пилота RDS EUROPE выиграл первый в истории RDS Wild Card и в том числе благодаря этому «пошел на повышение». Какого прогресса ему удалось добиться за прошедший год, молодой пилот покажет на ADM Raceway.
Команда STAR РЕR STARS AIMOL постарается удержать набранный в Санкт-Петербурге темп. Победа Чарльза Нга и подиум Дмитрия Ермохина на третьем этапе показали, что коллектив твердо намерен бороться за высокие результаты.
По силам ли Чарльзу Нга на российском гиперкаре Flanker F одержать вторую подряд победу в RDS GP? Сможет ли команда вновь подняться на призовой пьедестал? Ответы дадут два гоночных дня в Мячково.
Судейская бригада RDS GP 2023
Состав судей на этапах RDS GP 2023 постоянный. На судейской вышке работают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое — действующие спортсмены, выступающие за команду WEGO DRIFT TEAM в чемпионате RDS EUROPE.
Расписание четвертого этапа RDS GP 2023 — на трассе ADM Raceway.
22 июля, суббота:
- 10:00–13:30 — квалификация;
- 14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
- 15:30–18:00 — парные заезды Топ 32.23 июля, воскресенье
23 июля, воскресенье:
- 09:30–11:00 — тренировки;
- 11:30–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
- 13:00–14:30 — парные заезды Топ 16;
- 16:00–18:00 — парные заезды Топ 8 / Топ 4 / финал;
- 18:30–19:00 — церемония награждения.
Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды доступны бесплатно после простой регистрации, а парные заезды — по подписке.
ADM Raceway известен с начала 2000-х годов, когда территорию аэродрома Мячково стали использовать для проведения автогонок. За время существования трасса претерпела несколько модернизаций, а в 2018 году автодром был открыт после масштабной реконструкции. Трасса омологирована Международной автомобильной федерацией (FIA) по категории FIA Grade 4 — это самый близкий к Москве автодром международного уровня.
На трассе Мячково, а впоследствии и на ADM Raceway неизменно проходят автогонки в различных классах — от кузовных серий RTCC до формульных и картинговых турниров. Более десяти лет автодром принимает соревнования по дрифту — главный чемпионат страны RDS GP и межрегиональную серию RDS EUROPE.
Статистика RDS GP на трассе ADM Raceway
2020 год:
- Квалификация: Чарльз Нг (89 баллов);
- Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Алексей Головня, Дмитрий Ермохин.
2021 год:
- Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов);
- Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан.
2022 год:
- Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов);
- Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян
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