Спорт 20 июля 2023, 15:17 Гран-при Российской дрифт-серии продолжится на подмосковном автодроме ADM Raceway Подмосковный автодром ADM Raceway примет четвертый этап Гран-при Российской дрифт-серии Пресс-служба губернатора Московской области

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Июль — насыщенный месяц для поклонников российского дрифта. В первые выходные июля прошел третий этап Гран-при Российской дрифт-серии (RDS GP) в Санкт-Петербурге. Следом состоялся этап межрегиональной серии RDS EUROPE в Казани. Продолжит этот июльский марафон управляемого заноса четвертый этап RDS GP на подмосковной трассе ADM Raceway в деревне Мячково Раменского городского округа — 22 и 23 июля.

Командный зачет

Прошлый этап RDS GP существенно повлиял на расклад сил в личном и командном зачетах. Сменился лидер в чемпионской гонке среди пилотов, а в сражении за звание сильнейшей команды идет плотная борьба между тремя коллективами. ADM Raceway открывает вторую половину сезона, и в столь остром сражении за титул ценен будет каждый набранный балл.

Фаворитами четвертого этапа в Мячково начнут пилоты TAKAYAMA FORWARD AUTO Георгий Чивчян и Роман Тиводар: первый уже побеждал на ADM Raceway, а второй выигрывал квалификацию, так что эту трассу они знают отлично.

Знаком с автодромом и новичок серии Тимофей Добровольский, который раньше выступал в Мячково в рамках RDS EUROPE — молодой пилот, уже доказавший свой потенциал на прошлом этапе, вполне способен преподнести очередной приятный сюрприз.

Пресс-центр | Russian Drift Series GP

Многого можно ждать и от новобранца Carville Racing Антона Козлова. Он тоже отлично знает трассу по младшей серии RDS EUROPE, умеет бороться с лидерами RDS GP, а потому будет в числе претендентов на победу. Как и действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, лидер «FailCrew x Дарксайд» полон желания вернуться в чемпионскую гонку.

Автодром ADM Raceway предоставит пилотам «SINTEC • Fresh Маркетплейс» отличный шанс вновь заявить о себе как о претендентах на победу. Дамир Идиятулин побеждал на этой трассе как в квалификации, так и в парных заездах, а потому от него можно смело ожидать возвращения на лидирующие позиции.

Именно в Мячково в числе лидеров может оказаться Евгений Лосев. Для него борьба за победу в квалификации и как минимум место на подиуме является нормой, а потому на прекрасно знакомой пилоту трассе может состояться долгожданное возвращение сибирского силовика в группу лидеров.

Новый автомобиль в пелотоне RDS GP

Не меньшее внимание будет приковано еще к двум командам Гран-при Российской дрифт-серии на подмосковном автодроме ADM Raceway. Пилот LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев наконец-то выведет на старт свою новую BMW 3 Series в кузове E92.

Это уникальный по меркам российского дрифта проект — немецкий спорткар с правым рулем и культовым 2JZ под капотом. Как покажет себя этот тандем — одна из интриг предстоящего этапа.

Пресс-центр | Russian Drift Series GP

Как и выступление новобранца LUKOIL Racing Drift Team Дениса Сорокопуда, который год назад, еще в статусе пилота RDS EUROPE выиграл первый в истории RDS Wild Card и в том числе благодаря этому «пошел на повышение». Какого прогресса ему удалось добиться за прошедший год, молодой пилот покажет на ADM Raceway.

Команда STAR РЕR STARS AIMOL постарается удержать набранный в Санкт-Петербурге темп. Победа Чарльза Нга и подиум Дмитрия Ермохина на третьем этапе показали, что коллектив твердо намерен бороться за высокие результаты.

По силам ли Чарльзу Нга на российском гиперкаре Flanker F одержать вторую подряд победу в RDS GP? Сможет ли команда вновь подняться на призовой пьедестал? Ответы дадут два гоночных дня в Мячково.

Судейская бригада RDS GP 2023

Состав судей на этапах RDS GP 2023 постоянный. На судейской вышке работают Максим Ахтямов, Антон Новиков и Владимир Сафонов, которые имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте. Все трое — действующие спортсмены, выступающие за команду WEGO DRIFT TEAM в чемпионате RDS EUROPE.

Расписание четвертого этапа RDS GP 2023 — на трассе ADM Raceway.

Пресс-центр | Russian Drift Series GP

22 июля, суббота:

10:00–13:30 — квалификация;

14:00–15:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

15:30–18:00 — парные заезды Топ 32.23 июля, воскресенье

23 июля, воскресенье:

09:30–11:00 — тренировки;

11:30–12:30 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

13:00–14:30 — парные заезды Топ 16;

16:00–18:00 — парные заезды Топ 8 / Топ 4 / финал;

18:30–19:00 — церемония награждения.

Следить за событиями на трассе можно будет как на трибунах автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды доступны бесплатно после простой регистрации, а парные заезды — по подписке.

ADM Raceway известен с начала 2000-х годов, когда территорию аэродрома Мячково стали использовать для проведения автогонок. За время существования трасса претерпела несколько модернизаций, а в 2018 году автодром был открыт после масштабной реконструкции. Трасса омологирована Международной автомобильной федерацией (FIA) по категории FIA Grade 4 — это самый близкий к Москве автодром международного уровня.

На трассе Мячково, а впоследствии и на ADM Raceway неизменно проходят автогонки в различных классах — от кузовных серий RTCC до формульных и картинговых турниров. Более десяти лет автодром принимает соревнования по дрифту — главный чемпионат страны RDS GP и межрегиональную серию RDS EUROPE.

Статистика RDS GP на трассе ADM Raceway

2020 год:

Квалификация: Чарльз Нг (89 баллов);

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Алексей Головня, Дмитрий Ермохин.

2021 год:

Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов);

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан.

2022 год:

Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов);

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян