Важное 02 апреля 2023, 18:27 Поддержка болельщиков и волевая победа. Главное о встрече «Химика» и «Металлурга» Воскресенский «Химик» оказался на полпути к финалу ВХЛ после победы над «Металлургом»

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Ледовый дворец спорта «Подмосковье» давно не видел такого наплыва болельщиков. Билетов на встречу воскресенского «Химика» и новокузнецкого «Металлурга» в кассах не было еще за несколько дней до игры. Важность третьего матча полуфинала Всероссийской хоккейной лиги понимали все. Болельщики подмосковного клуба овациями встретили победу своей команды, которая, пропустив три шайбы, пять раз поразила ворота гостей. Хотя игроки «Химика» заставили своих поклонников сильно поволноваться после первого периода.

Важность поддержки

Первый период встречи закончился для «Химика» отставанием от соперников на одну шайбу. Ворота подмосковной команды дважды поразили защитник «Металлиста» Николай Наумов и нападающий Юрий Платонов, но воскресенский игрок Никита Соколов смог забить гостям на последней минуте.

На большое количество болельщиков, пришедших на ледовую арену Подмосковья, обратил внимание легенда воскресенского хоккея, отыгравшая 13 сезонов, Борис Веригин. В беседе с «360» он отметил, что поддержка очень важна для игроков.

В наше время тоже было столько народу. Все болели. Это очень большой стимул для ребят. Они стараются, так что болельщики — молодцы. Атмосфера очень хорошая, давно такой не было. Борис Веригин легенда воскресенского хоккея

Внук прославленного хоккеиста призвал подмосковных игроков усилить оборону, идти в борьбу и отнимать шайбу.

Воспитанник воскресенской команды и один из самых результативных игроков в истории НХЛ Вячеслав Козлов отметил, что его радует быстрая и агрессивная игра, которую показали хоккеисты. Он отметил, что финальный счет пока непредсказуем.

«„Химику“ надо добавить скорости, потому что „Металлург“ сейчас намного быстрее», — посоветовал спортсмен. Он добавил, что ему очень нравится приезжать на матчи в Подмосковье, а тем более — в родной Воскресенск.

«Я здесь вырос. Моя хоккейная карьера началась здесь. Сегодня атмосфера просто сумасшедшая. Для Воскресенска это большой праздник», — добавил спортсмен.

Возвращение в детство

Пришедшие на игру болельщики заявили, что поддерживать спортсменов надо лично, чтобы команда ощущала присутствие и шла к победе. Один из фанатов «Химика» пришел на матч в строительной каске с торчащей из нее пробитой шайбой.

«В игре с „Зауральем“ у нас были бобры как символ клуба противника. А в этот раз мы решили приурочить к металлургии. Поэтому отмечаем выигранные матчи шайбами. Один есть, надеюсь, что дальше моя каска будет только тяжелеть. Надеюсь собрать все четыре шайбы», — подчеркнул он.

Четыре выигранные игры позволят команде выйти в финал.

Еще один болельщик отметил, что такой атмосферы на ледовой арене Подмосковья не было очень давно.

«Я чувствую себя ребенком конца 90-х, когда ходил в этот дворец, где собирался полный аншлаг. После 2000-х такого практически не было уже. Я хочу, чтобы была популяризация хоккея, чтобы люди смотрели не по YouTube, не в своих гаджетах, а были здесь, на стадионе, с командой, чтобы поддерживать наш хоккей», — заявил он.

Другой поклонник команды Воскресенска признался, что уже более чем за 30 лет не пропустил ни одной игры клуба.

«На хоккей меня привел мой отец. Огромное ему спасибо за то, что он меня приучает к спорту еще с тех пор. Я влюбился в команду и не пропускаю ни одного матча с 1989 года», — подчеркнул он.

Победа на льду

Во втором и третьем периодах хоккеисты «Химика» показали, на что действительно способны. Нападающий Илья Талалуев сначала сократил разрыв в счете, а второй шайбой свел его к ничьей. Дубль подмосковного спортсмена фанатский сектор встретил бурными криками. Но это оказалось только началом триумфа игроков Воскресенска.

Нападающий Федор Сверчков вывел команду вперед, забив очередную шайбу в ворота «Металлурга», а за несколько минут до окончания встречи воскресенские хоккеисты увеличили разрыв и стали победителями матча с результатом 5:3.

Трибуны болельщиков подмосковной команды взорвались криками: «Молодцы!» Весь сектор начал размахивать шарфами в цветах команды.

Изменение ситуации в игре произошло в середине первого периода, когда парни показали свою обычную игру, заявил главный тренер «Химика» Игорь Гришин.

«Вратарь противника играл здорово, оборона была самоотверженной, а мы создали несколько опасных моментов. Я после первого и второго периодов сказал, что мы победим, потому что несправедливо показывать такую игру и получить поражение», — заявил он.

Тренер напомнил, что завтра у хоккеистов «Химика» четвертая игра в рамках полуфинала, поэтому сегодня им надо как следует передохнуть, чтобы завтра выйти на лед в хорошей форме. Для попадания в финал команде нужны еще две победы.