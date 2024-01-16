Эксклюзив 16 января 2024, 18:11 Футбол в Саудовской Аравии — капут! Все побежали, и Роналду побежит Писатель Беседин: футбольные клубы Саудовской Аравии ошалели от безумных денег IMAGO / Alexandre Neto / SPP / Global Look Press

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Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на инвестиции в спорт, в частности футбол, чтобы повысить свой престиж. Однако, похоже, наевшись безумных денег, именитые игроки решили бежать оттуда. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Как я и предсказывал, футбол в Саудовской Аравии, надутый даже не как мыльный, а как нефтяной пузырь, с мерзким таким химическим блеском, начинает сдуваться. В частности, стало известно, что руководство амстердамского «Аякса» ведет переговоры с англичанином Джорданом Хендерсоном о переходе в клуб. Напомню, сейчас экс-капитан «Ливерпуля» (чего вообще уходил?!) выступает за аравийский «Аль-Иттифака».

Дальше — больше, что называется. Уже известно, что из Саудовской Аравии хотят сбежать Карим Бензема и Роберто Фирмино. Первого активно прессуют болельщики за неудачную игру.

Дошло до того, что Карим удалил свою страницу в запрещенной социальной сети (сами знаете какой). Меж тем именно Бензема — наряду с Криштиану Роналду — считался одним из тех, кто должен был продвигать чемпионат Саудовской Аравии на международной арене.

Форвард Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад» / IMAGO / Alexandre Neto / SPP / Global Look Press

Речь шла даже о том, чтобы заявить местные клубы в европейскую Лигу чемпионов. Да, именно так. Деньги решают все. Пока, правда, не заявили.

Но клубы из Саудовской Аравии, ошалевшие от безумных денег, скупали и скупают мировых звезд футбола. Тут тебе и Канте, и Неймар, и Милинкович-Савич, и Мане. Глаза разбегаются — то ли от статусов, то ли от невыносимой жары.

На таких звездных составах, конечно, решили хайповать. О каких-то серьезных доходах с телетрансляций речи, конечно, не идет. Да и для чего они клубам-миллиардерам?

Меж тем аравийский футбол активно продвигали в массы. Например, российский «Матч-ТВ», лишенный трансляций с ведущих чемпионатов, решил показывать это чудо. Хайпились на звездах и другие российские СМИ. Интерес публики оказался минимальным.

Потому что мало звезд, даже миллиардов нефтедолларов мало — важна система, важно культивирование футбола. А завалить деньгами (пусть и не в таком масштабе) — это мировой футбол уже неоднократно видел. Например, в Китае.

Привезли звезд (вроде Оскара и Халка) — ну и? Стало ли больше фанатов на трибунах? Улучшили ли результаты китайские клубы? Стала ли блистать сборная Поднебесной? Нет, конечно. Да и в России — правда, в куда более скромном масштабе — мы похожее видели.

Другой вопрос, когда большие деньги приходят в чемпионат и клуб с историей. Там уже куется совсем иной результат. Очевидные примеры — «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Однако и гигантские деньги не всегда дают то, что желают получить болельщики и руководство клуба. Характерный пример — лондонский «Челси» последних лет. После ухода Романа Абрамовича денег меньше не стало, а вот результаты поползли вниз.

Куда симпатичнее смотрятся клубы, которые выстреливают за счет грамотного руководства, за счет внутренних ресурсов. Как, например, «Брайтон» и «Астон Вилла» в Англии (да, не бедные, но и не «Арсенал»). Или еще более огненный пример — это «Жирона», главная сенсация в нынешнем чемпионате Испании. Что же касается сборной, то мне нравится пример Исландии. Команда показывает отличные результаты.

Можно назвать и сборную Люксембурга, тоже резко поднявшуюся, но с ней это произошло в первую очередь за счет притока мигрантов.

А вот крошечная Исландия мудро и поступательно развивала систему футбола в стране. Нам бы у нее поучиться.

Alexandre Neto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Что касается дутого денежного мешка под названием «футбол Саудовской Аравии», то это история на ближайшие пять лет, не больше. То, что обречено ползать, летать не может. И правильно.

Культ денег, моментального успеха и хайпа, если честно, откровенно достал. Не только в футболе — во всем. Так что гореть ему сиреневым пламенем.