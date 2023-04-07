Эксклюзив 07 апреля 2023, 14:48 ⚽ Футбол в России видишь? А он есть! Писатель Беседин: Кубок России по футболу оказался классным спортивным соревнованием Игрок ФК «Акрон» Джамалдин Ходжаниязов и игрок ФК «Динамо» Константин Тюкавин (справа) в матче ½ финала (Путь Регионов) кубка России по футболу между ФК «Динамо» (Москва) и ФК «Акрон» (Тольятти) / РИА «Новости»

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Кубок России сезона — 2022/2023 проводят по двум разным сеткам: «Путь регионов» и «Путь РПЛ». В финале сойдутся победители каждого пути. Так, уже известно, что по итогу «Пути РПЛ» сыграют ЦСКА и екатеринбургский «Урал». А московский «Спартак» выступит против тольяттинского «Акрона» в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов». О том, как Кубок России по футболу оказался по-настоящему классным и жарким, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Помните классику российского кинематографа «ДМБ»? Там мелькнула и прописалась в сознании миллионов культовая фраза: «Суслика видишь? А он есть!» Вот так и с российским футболом.

С той разницей, что суслика в реальности, видимо, не существовало, а вот футбол со всей его страстью и интригой все же есть. Но — и тут я делаю важную ремарку — не в чемпионате, а в Кубке России. Да, да, именно так.

С чемпионатом как раз-таки все понятно. Отдана, похоже, команда, чтобы «Зенит» бил все рекорды. Да и болельщики, зрители где на трибунах?

Тут с кондачка клейма и штампы ставить неправильно. Меж тем, так или иначе, основная футбольная борьба сегодня искрит и пылает в Кубке России! Там жарко, действительно жарко.

Начнем с того, что в этом году формат Кубка России пересмотрели. Придумали сложную многоступенчатую систему. Деталями утомлять не стану, но суть в том, что после отборочного группового этапа сетка плей-офф разбивается на так называемые «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Во втором случае команды играют только один матч — и бьются в двух матчах, а проигравший не вылетает, а падает, точно в киноленте «Платформа», в «Путь регионов».

Такой формат, как все новое у нас, восприняли, мягко скажем, с настороженностью. Однако уже сейчас очевидно, что в итоге он себя оправдал. Команды, как отметил президент «Урала» Григорий Иванов, неплохо зарабатывают в турнире.

Зрители наполняют трибуны. Матчи выходят классными, напряженными. Каков, к примеру, был замес в противостоянии «ЦСКА» и «Крыльев Советов»?

Можно снимать драму имени Гленна Бейла. В Самаре из-за положения вне игры отменяют его гол в ворота «ЦСКА», а уже в Москве голландец сам срезает мяч в свои ворота.

Игрок ФК «Крылья Советов» Александр Коваленко, игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина и игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл (слева направо) в матче ½ финала (Путь РПЛ) кубка России по футболу между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Крылья Советов» (Самара) / РИА «Новости»

Да, были справедливые опасения, что такой формат Кубка России окажется выгоден и интересен сугубо клубам РПЛ. Но нет, есть и свои сенсации, главная из которых, безусловно — «Акрон» из Тольятти.

Парни, на секундочку, идут одиннадцатыми в Первой лиге. Кстати, запомните имя его главного тренера — Евгений Калешин: он был футболистом-трудягой, а теперь, похоже, стал классным наставником. «Акрон» снимает один московский скальп за другим: повержены столичные «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» — именно в таком порядке.

Главный тренер ФК «Акрон» Евгений Калешин / РИА «Новости»

Теперь в Жигулевск, где проводит свои матчи команда, едет его величество московский «Спартак», вылетевший из «Пути РПЛ» от «Урала». Хорош замес? Еще бы! Представляете, что будет твориться на стадионе «Кристалл»?

Да уж, сколько раз хоронили российский футбол! Особенно сейчас, когда мы остались без еврокубков, а действительно классных игроков в чемпионате России все меньше. Но нет, этот пятнистый феникс еще попыхтит.

И уже точно: зажигать сей огненный зверь станет прежде всего в Кубке России по футболу, который в кое-то веки оказался по-настоящему классным спортивным соревнованием.