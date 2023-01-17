Спорт 17 января 2023, 22:14 «Флаг у нас в сердце». Нейтральный статус россиян на соревнованиях не помешает защитить честь страны Депутат Журова: инцидент на чемпионате по теннису в Австралии может быть провокацией Массовый спуск на сноубордах c фальшфейерами в цветах российского государственного флага в поддержку российских спортсменов / РИА «Новости»

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Флаги России и Белоруссии запретили на Открытом чемпионате Австралии по теннису из-за жалоб украинских болельщиков. Они обратились к полиции и охране после матча россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль, когда на трибунах вывесили российский триколор. Россиянка выступала как «нейтральный» спортсмен. Читатели «360» не сошлись во мнении, так ли важно наличие конкретного флага в ходе выступлений на спортивных соревнованиях. Ведь каждый спортсмен знает, честь какой страны защищает.

Пусть выступают и побеждают!

Первая группа читателей Telegram-канала 360tv в комментариях под постом об этой новости заняла радикальную позицию: без флага — не патриот. Кто-то даже называл такие выступления предательством или унижением.

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Многие комментарии сопровождались резкими высказываниями или вовсе нецензурной лексикой. Наиболее адекватно эту позицию представил пользователь под ником Rinat.

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«Не понимаю, для чего вообще выступать, если твою страну запретили и ты ее не представляешь, а выступаешь, получается, сам за себя. вот Корякин — красавчик! А эти…» — написал он.

Камилла Рахимова / РИА «Новости»

Далеко не все разделили такой настрой. Звучали и другие мнения: «Считаю, пусть выступают, все знают, откуда они! И пусть побеждают!», «Если выиграют, то все равно будут объявлять: „Спортсмен из России“» и так далее.

«Каждый наш спортсмен — это и есть флаг России, а каждая медаль — это осиновый кол в сердце этих упырей, которые хотят видеть разбитой, униженной Россию», — выразил свою позицию в метафорической форме пользователь под ником Александр Ланской.

Лучшим комментарием стоит признать реплику Ирины Ал в «Суперчате 360».

«Даже флага нашего боятся! Хорошо ж!» — написала она.

Уже привыкли

Советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова в беседе с «360» отметила, что в каждом с детства воспитывают необходимость защищать свою страну.

«Флаг поднимается в честь [спортсмена], и это гордость. Это дополнительная мотивация для любого спортсмена однозначно. Понятно, что мы за это время уже привыкли, что флаг у нас в душе, сердце. <…> Только нет его физического присутствия при награждении или на трибунах у болельщиков», — сказала она.

Каждый спортсмен, добавила Журова, понимает, что он россиянин. А происходящий вокруг атлетов из России абсурд виден всему миру.

«Все в мире понимают, что эти спортсмены — россияне. Их же не ассоциируют с коем-то другим», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Вероятность провокации

Ситуация с российским флагом на чемпионате в Австралии, предположила Журова, могла быть очередной провокацией, причем заранее спланированной.

«Насколько я понимаю, основная претензия была не в присутствии флага. На теннисном соревновании есть определенные ограничения по поведению болельщиков. Размахивание флагом, насколько я знаю, не разрешено. И теперь мне хочется узнать: а это точно наш болельщик?» — задалась вопросом заслуженный мастер спорта.

Журова призналась, что перед анонсом каких-либо ответных мер стоило бы провести расследование.

«Может быть, это мои опасения. Но они имеют место быть. Сейчас идут провокации по всем фронтам», — пояснила она.

Олимпиада 2.0.

Журова также оценила возможность создания альтернативных Олимпиаде соревнований, где спортсмены не сталкивались бы со множеством провокаций и прямых нападок.

«Если мир объединится, — надеюсь, Африка и ряд стран к нам присоединятся, — тогда получится интересно. <…> Действительно, альтернатива Олимпийским играм. <...> Если это будет Россия, Белоруссия, Китай — соревнования неполноценные. <…> Если мы будем одни и еще буквально несколько стран — конечно, это никакая не альтернатива», — заметила спортсменка.

Олимпийская символика у здания Олимпийского комитета России в Москве / РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 16 января выступил с заявлением о необходимости объединения некоторых латиноамериканских стран с Россией и Китаем в единый политический блок для построения многополярного мира. Нельзя исключать, что его идея станет фундаментом для реконструкции той же самой Олимпиады и других спортивных состязаний.

Давайте это обсудим! Для болельщиков у нас есть тематический раздел «Суперчата 360».