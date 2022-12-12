Спорт 12 декабря 2022, 15:27 (обновлено: 12 декабря 2022, 16:42) Фейк: в каждой олимпийской сборной должны быть представители сексуальных меньшинств РИА «Новости»

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В Сети появился фейк о том, что теперь олимпийская команда каждой страны должна включать представителей сексуальных меньшинств. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Россия больше не сможет участвовать в Олимпийских играх, сообщается в посте в одной из групп во «ВКонтакте». Все дело в новом правиле, инициатором которого стал президент Международного олимпийского комитета: каждая команда теперь должна включать представителей сексуальных меньшинств.

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«Их количество в каждой команде должно быть как минимум 10 процентов, а то и больше. Без соблюдения этого условия на Олимпийские игры нереально попасть. Несколько европейских стран поддержали инициативу (Германия, Испания, Италия). А поскольку в России был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, то участие в играх на таких правилах невозможно», — уверяют авторы фейка.

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Правда

Заявление президента МОК Томаса Баха о «квоте» на участие представителей ЛГБТ-движения в Олимпийских играх не удалось найти — ни в российских, ни в зарубежных источниках. Лишь в конце октября Бах говорил, что каждый спортсмен должен получить возможность соревноваться без дискриминации, комментируя вопрос допуска до соревнований трансгендеров.

Многие источники, распространяющие этот фейк, ссылаются на Telegram-канал ведущего Первого канала Руслана Осташко: 5 декабря он опубликовал соответствующую новость и прикрепил ролик в с логотипом Euronews, в котором под музыку показывают довольно молодого Томаса Баха на фоне пресс-вола. Определить год, когда сняли видео, невозможно. Бах не произносит ни слова, не делает заявлений, однако титрами передается информация об обязательном участии представителей ЛГБТ в Играх.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.