Эксклюзив 29 ноября 2023, 12:26 Такой темный футбол. Евгения Калешина уволили за правду? Писатель Беседин: Калешина выгнали из «Акрона» за его пламенный спич РИА «Новости»

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Главного тренера тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Евгения Калешина отправили в отставку по окончании осенней части сезона в первенстве Первой лиги. Причина — «разногласия в пути развития». Какую правду вскрыл Калешин и что не так с российским футболом, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Это был печальнейший итог для московского «Спартака» и красно-белых болельщиков, когда их любимый клуб вылетел из Кубка России. Его выбил из розыгрыша скромный «Акрон».

До этого дерзкие парни расправились с другими московскими клубами. Да, «Акрон» — покоритель столицы. И было видно, что команда эта в первую очередь тренерская, где рулевой — и центр внимания, и главная звезда. «Акрон» тогда, напомню, возглавлял Евгений Калешин.

«Акрон» против «Спартака» / Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Помню его футболистом. В основном по выступлениям за «Томь» и «Краснодар». Моторный, двужильный и очень-очень неуступчивый, колючий. Собственно, и тренером Калешин оказался таким же.

Он умеет мотивировать, умеет настраивать игроков на реальную битву. При этом, на мой скромный взгляд, Калешин учится и как тактик.

Можно долго расписывать, как, например, в Кубке России Евгений Игоревич выстраивал «Акрон» под каждого конкретного противника. И того же Абаскаля с его «Спартаком» (я писал об этом подробно ) Калешин переиграл именно тактически.

Да и на одной мотивации на долгом этапе, что называется, не уедешь. «Акрон» же при не самом большом бюджете, с весьма скромным составом шел в Первой лиге в тройке лидеров. А это, на секундочку, все шансы на попадание в РПЛ (в высший свет российского футбола).

Однако затем случился не самый удачный матч с «Волгарем». «Акрон» уступил дома, а Калешин выдал совершенно огненное послематчевое интервью.

Далее будет прямая речь — отрывки (рекомендую прочесть всю пресс-конференцию):

«Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, посмотрите работу [судьи]. И вы поймете, какой у нас футбол. К сожалению, в России если ты просто хорошо играешь и пытаешься что-то сделать по-человечески, честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. <…> Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько изнутри подтачивает. <…> Рухнут же те, кто сдавал-продавал все. Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно добро победит зло».

РИА «Новости»

Потрясающе! После такой пламенной речи некоторые написали, что Евгению Калешину в «Акроне» больше не быть.

Лично у меня же возник логичный вопрос: а не выгонят ли Евгения Игоревича отовсюду? И вот — понеслась.

После ничейного матча с «Аланией» Калешина отстранили от должности главного тренера. Официальная формулировка увольнения — «из-за разногласий в пути развития».

Честно сказать, можно было обставить позорную отставку и поумнее. А так… ну, о чем вы, а? Команда идет в двух очках от лидера после 20 игр. И до этого что, получается, сходились в видении путей развития, а тут резко разошлись?

Так что пусть «Акрон» теперь выгребает. Доверия и симпатии этой команде больше нет.

Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Ведь очевидно, что Евгения Калешина выгнали из клуба за его пламенный спич. Банально испугались.

Меж тем Калешин абсолютно прав касательно российского футбола, погрязшего в монополизации власти, зацикленности на одной команде, коррупции, судейском беспределе, кабинетном руководстве, а те деньги, которые тратятся на бразильцев тем же «Зенитом» лучше бы потратили на ДЮСШ; начали бы с поднятия зарплат детским тренерам, например.

Российский футбол деградирует. Это очевидно. И дело тут не в санкциях. Ручное управление определенной группы лиц привело к тотальному уничтожению конкуренции.

Рано или поздно эта система уничтожения рухнет, но вот сколько еще она погребет за собой?

«Акрон» против «Спартака» / Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Что касается Евгения Калешина, сил ему прежде всего, и важно, чтобы коллеги не молчали, а поддержали его (уже высказался в поддержку Евгения Игоревича Талалаев).

Так, конечно, не победим, но хотя бы попытаемся противостоять тем, кто превратил российский футбол в болото. Заставим их хотя бы прислушаться.