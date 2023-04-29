Спорт 29 апреля 2023, 20:16 Десятки испытаний и трасса со рвами. Как прошло открытие нового сезона «Гонки Героев» Ксения Шойгу открыла новый сезон «Гонки Героев» на полигоне Алабино РИА «Новости»

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Первая в сезоне «Гонка Героев» состоялась на подмосковном полигоне Алабино 29 апреля. Участниками масштабного забега с препятствиями стали более двух тысяч человек.

Руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу отметила, что в этом году «Гонка Героев» отмечает свое 10-летие.

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«В этот раз гонка пройдет только в любительском формате, поэтому даже профессиональные атлеты смогут пробежать трассу в свое удовольствие, тем самым проверить свои силы в преддверии летнего сезона» — добавила она.

Любителям экстремального спорта нужно было преодолеть трассу длиной 8,5 километра и 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий включила традиционные рукоходы разного уровня сложности. Среди них — «наклонные кольца», «двойное вращение», «лестница» и многие другие.

Преодолеть их нужно было, не касаясь земли, только за счет силы рук. В числе новых испытаний был перенос бревна. В рамках этого упражнения пять человек должны были перетащить связку из бревен на несколько десятков метров вперед. Двигаться нужно было абсолютно синхронно.

РИА «Новости»

Проемы из шин и взятие «Эвереста»

Многочисленные рвы и преграды из воды и грязи добавляли дополнительную сложность трассе. Участникам нужно было, например, проползать под сеткой или колючей проволокой. А чтобы пройти препятствие «проем из шин», требовалось пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Подъем по канату на восьмиметровый «Эверест» стал финальным испытанием.

Участником гонки мог стать любой желающий старше 18 лет. На выбор было два формата: индивидуально в массовом старте или в составе взвода из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Отдельно прошел старт корпоративных команд. В нем приняли участие более 600 человек из 58 крупнейших российских компаний.

В этом году на старт впервые вышел взвод новичков. На протяжении месяца они проходили интенсивные тренировки под руководством специалистов из Hero League Training. Это профессиональная команды тренеров, занимающаяся подготовкой к забегам с препятствиями и ряду других дисциплин.

Генеральный партнер проекта выступил Газпромбанк. Компания поддерживает этапы соревнований по всей стране. Матч ТВ стал генеральным информационным партнером.