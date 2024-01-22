Спорт 22 января 2024, 17:06 Дебютант стал победителем первого Зимнего чемпионата РДС Пресс-служба РДС

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Первый Зимний чемпионат Российской Дрифт Серии прошел в московском спорткомплексе «Лужники». Победу в соревнованиях, в которых участвовали новички и профессионалы, одержал дебютант.

Шанс побороться со звездами РДС в мастерстве управляемого заноса получили молодые пилоты, прошедшие предварительный отбор.

«Формат мы придумали специально, чтобы привезти сюда несколько мировых звезд и дать молодым пацанам с ними посоревноваться, потому что это самое ценное. Если в обычной жизни возможности соревноваться с Цареградцевым у них нет, то сейчас, пожалуйста — приезжай, садись на „Жигу“, и соревнуйся», — рассказал руководитель Российской Дрифт Серии пилот RDS Europe Дмитрий Добровольский, участвовавший в соревнованиях.

Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС

Помимо него в квалификационную подгруппу «А» вошли чемпионы Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев, призеры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар, Тимофей Добровольский, Данила Скоробогатов, а также обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин и создатель проекта «Жигацарь» Федор Воробьев. За право сразиться с профессионалами в парных заездах боролись 16 талантливых новичков из подгруппы «Б».

Пилотам пришлось соблюдать баланс между зрелищностью и техникой. По оценкам механиков, уровень сцепления с холодным асфальтом оказался выше, чем могли выдержать автомобили, поэтому участникам было непросто.

Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС

Со сложностями столкнулись как дебютанты, так и профессионалы. На квалификационном этапе несколько пилотов, причем в обеих группах, обнулили минимум по одной попытке. В топ-16 прорвались девять молодых участников из подгруппы «Б», так как Кабаргин по техническим причинам не прошел квалификацию. Его место занял Никита Кузьмичев, ставший девятым. Лидерами квалификации оказались Данила Скоробогатов из подгруппы «А», получивший от судей 98 баллов, и Кирилл Шолдан из подгруппы «Б», показавший проезд на 93,5 балла.

Шолдан стал единственным представителем своей подгруппы, прошедшим дальше по сетке парных заездов. На стадии топ-8 молодой участник обошел Цареградцева. В финале дебютант взял верх над Чивчяном и стал победителем первого Зимнего кубка РДС.

Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС Пресс-служба РДС

«Когда я попал в топ-8 с Аркадием Цареградцевым, уже начал думать, что делать, потому что было страшно. Они все топчики, мы — обычные пацаны. <…> Я просто ехал гонку, которая мне в кайф, по тому покрытию, которое я люблю», — поделился эмоциями Шолдан.

Второе место в соревнованиях занял Скоробогатов. Третье место на пьедестале завоевал Чивчян в борьбе с Дмитрием Добровольским.

Следующая встреча спортсменов РДС состоится весной 2024 года. В апреле стартуют летние чемпионаты RDS Europe и RDS GP.