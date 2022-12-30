Спорт 30 декабря 2022, 15:24 Да здравствует король футбола! «Умер Эдсон, Пеле — продолжает жить» Главред «Советского спорта» Яременко объяснил секрет мирового успеха Пеле Соцсети

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В возрасте 82 лет от рака скончался трехкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле. Семья до последнего была с ним. Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур.

Викимедиа

От детского прозвища до легенды

Легендарное имя Пеле будущему футболисту «подарили» бразильские мальчишки, которые дразнили его этим прозвищем. Что оно означает — точно никто не знал.

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Футбол появился в жизни Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя) в семь лет. В пятнадцать один из наставников — Валдемар де Брито — привел вундеркинда в спортшколу клуба «Сантос» со словами: «Этот мальчик станет лучшим футболистом планеты». Так оно и получилось.

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С самого начала карьеры Пеле покорил бразильских болельщиков виртуозностью, прекрасным владением мячом и точными ударами по воротам.

Играя за «Сантос», он однажды даже заколотил восемь голов за матч с «Ботафого». Да, Пеле неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира, на его счету десятки футбольных наград.

Пожалуй, главным достижением в его карьере стало трехкратное чемпионство мира в составе сборной Бразилии: в 1958-м, 1962-м и 1970-м. Это принесло бразильскому футболисту сумасшедшую мировую славу.

«Футбол дал мне все. Он открыл мне мир. Нищий мальчишка стал великим человеком. <…> Благодаря футболу я смог познать культуру многих народов мира», — вспоминал Пеле, будучи уже в солидном возрасте.

Двадцатилетний Пеле играет за сборную Бразилии товарищеский матч против шведского клуба «Мальме», 1960 год / Викимедиа

Он много занимался и общественной деятельностью, и даже политикой. Одно время возглавлял Министерство спорта Бразилии. Хотя эта деятельность, как сам признавался позже, не приносила особого удовольствия.

Пеле был фигурой мирового масштаба. По версии футбольной комиссии FIFA, он лучший футболист XX века, а Международный Олимпийский комитет признал его лучшим спортсменом XX века.

«Он не раз касался неба»

Один из крупнейших бразильских информационных сайтов Globo переименовал свою стартовую страницу в честь Пеле. Все материалы там сейчас посвящены только их легендарному соотечественнику, который изменил футбол раз и навсегда.

«Человек, который показал миру, что искусство владения мячом ногами может очаровать зрителей, остановить войны, вызвать вздохи и сделать футбол еще более популярным. Мир в трауре оплакивает потерю одной из своих самых символичных фигур», — пишет другое крупное бразильское медиа — ESPN Brazil.

Фото: Arquivo / Eduardo Matysiak

«За свою карьеру он не раз блистал и касался неба», — так начинается некролог Пеле в издании El Espectador. Эти издания цитирует «Чемпионат».

«Пеле — бессмертный, навсегда с нами», — отозвался на новость о смерти легенды президент FIFA Джанни Инфантино в соцсетях.

Искренний, как Гагарин

Отец спортсмена — Жуан Рамос ду Насименту (Дондиньо) — тоже был футболистом, но сына назвал в честь американского изобретателя Томаса Алвы Эдисона. Правда, когда имя записывали, букву «и» почему-то потеряли, и получилось «Эдсон». Во всяком случае, так гласит семейное предание.

Уже один этот факт сближает Пеле с Россией. «Между нашими народами действительно есть что-то общее. У нас и бюрократия похожа, и беспорядка хватает», — признавался спортсмен журналисту «Коммерсанта» Гранту Косяну.

В чем же секрет Пеле, только ли в футбольном мастерстве? Может ли человек заслужить всемирную любовь благодаря исключительно своей виртуозности? Наверное, нет.

Такую народную любовь — именно ее, а не славу — может вызвать лишь то, что заставляет людей почувствовать сопричастность к чему-то великому, ощутить себя частью мира, где живет великий человек.

Он был искренний, улыбающийся, оптимистичный, не зажатый, как наши советские спортсмены, которые вечно боялись выговора за поражение. Он отличался. Люди его любили. Я бы сравнил его с Юрием Гагариным. Почему так любили Гагарина во всем мире? Он был открытым и простым человеком, который, может, и делал странные, не соответствующие этикету вещи, но именно этим нравился народу. С Пеле точно такая же история. Николай Яременко главный редактор издания «Советский спорт»

Пеле — настоящий кудесник футбола, рассказал главный редактор издания «Советский спорт» Николай Яременко в комментарии для «360».

«У нас в истории хватало встреч наших сборных, когда Пеле выходил на поле. Во-первых, это 1958 год — первый для Советского Союза чемпионат мира по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:0», — вспомнил он.

Пеле тогда впервые выступил как игрок сборной Бразилии. Это был матч сборной с выдающимся дебютантом против команды дебютантов.

«Многие наши игроки тогда так отзывались о Пеле: мол, мы думали, что он такой же, как мы, из плоти и крови, но эта игра убедила нас в том, что это неправда», — добавил Яременко.

Возможно, в этом есть толика истины, ведь Пеле действительно не совсем человек. Он легенда. Как написали некоторые мировые СМИ, сегодня умер Эдсон, Пеле — продолжает жить.