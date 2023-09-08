Спорт 08 сентября 2023, 18:00 Болельщики получат кешбэк за покупку билетов на матчи КХЛ по карте «Мир» Mariah Hewines / Unsplash

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Платежная система «Мир», выступающая официальным партнером Континентальной хоккейной лиги, запустила акцию для болельщиков. До 29 апреля 2024-го поклонникам хоккея начислят кешбэк 10% за каждую вторую покупку билетов на матчи 23 клубов КХЛ по карте «Мир».

Процент от потраченной суммы возвращают при покупке на сайтах клубов, а также через «Яндекс Афишу», «Чемпионат» или «Кассир.ру». Чтобы получить кешбэк, нужно сначала зарегистрировать карту на сайте программы лояльности платежной системы privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем оплатить ею билет онлайн.

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Максимальная сумма кешбэка, которую могут перечислить одному держателю карты «Мир», — 1000 рублей за один календарный месяц акции.

«В прошлом сезоне болельщики сэкономили более 25 миллионов рублей при покупке билетов на матчи КХЛ по карте „Мир“. Мы решили поддержать любителей хоккея выгодными предложениями и в новом сезоне. Кроме того, мы подготовили много масштабных активностей в рамках чемпионата, чтобы каждый болельщик смог прочувствовать свою причастность к любимому виду спорта», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Активности, организованные платежной системой «Мир», пройдут в разных регионах и городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани, Челябинске, Омске и Владивостоке. На аренах болельщики смогут пообщаться с ведущими лидерами мнений из хоккейной индустрии. Поклонники хоккея также получат возможность поучаствовать в розыгрышах призов, среди которых билеты на матчи, кастомизированные джерси и атрибутика клубов с автографами игроков.

Кроме того, каждый болельщик сможет еще оперативнее получать свежую информацию о чемпионате в Telegram-боте МирОн. Здесь любителей хоккея ждут эксклюзивный контент от блогеров, конкурсы, главные новости из мира КХЛ и многое другое.

Сходить на игру команд Континентальной хоккейной лиги можно уже в ближайшую среду — 13 сентября. В этот день на льду встретятся ЦСКА и московское «Динамо». Матч пройдет в столице на стадионе «ЦСКА Арена». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Сроки акции и полный список клубов Континентальной хоккейной лиги, на матчи которых можно купить билеты с кешбэком, доступны на сайте privetmir.ru.

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