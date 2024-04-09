Спорт 09 апреля 2024, 11:59 Болельщики получат кешбэк за покупки билетов на матчи РПЛ по карте «Мир» Телеканал «360»

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Футбольный сезон в России в самом разгаре, значит, болельщиков ждут яркие эмоции и зрелища. Поддержать любимый клуб на стадионе теперь можно с выгодой благодаря совместной акции Российской премьер-лиги и платежной системы «Мир».

Принципиальное московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоялось 7 апреля на «ВТБ Арене». На трибунах, как и на поле, было жарко.

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«Футбол как спорт очень динамичный — атака за атакой, каждую секунду может случиться инверсный момент», — рассказал болельщик «Спартака» Тимофей.

«Те эмоции, которые ощущаешь на стадионе, не передать. Ты их видишь, ты их чувствуешь», — поделилась болельщица «Динамо» Елена.

Телеканал «360»

Насладиться матчем поклонники футбола могли еще до начала встречи, получив кешбэк 10% при оплате билетов по карте «Мир». Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте программы лояльности privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!», а затем купить билет или абонемент. За каждую вторую онлайн-покупку билетов на карту вернутся 10%.

К акции уже присоединились 16 клубов РПЛ: московский «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «ЦСКА», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», «Сочи», «Краснодар», «Ростов», воронежский «Факел», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», «Урал» из Екатеринбурга, «Балтика» из Калининграда и «Рубин» из Казани. Купить билеты с кешбэком можно на сайтах этих клубов, у национального оператора «Кассир.ру» и на «Яндекс Афише». Для посещения всех матчей необходима карта болельщика (Fan ID).

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Акция продлится до 25 мая 2024 года. За весь срок ее действия один держатель карты «Мир» может вернуть до пяти тысяч рублей. Посмотреть правила акции и узнать подробности можно на сайте программы лояльности платежной системы и в приложении «Привет!».

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А еще организаторы запустили проект «Мир, любовь, игра». Чтобы стать его участником, нужно записать и разместить кружок со своей историей любви к футболу на сайте проекта. Видео будут транслировать на стадионах в Москве, Краснодаре, Воронеже, Калининграде и других городах. Авторы самых трогательных историй получат призы: от мерча любимой команды до встречи с ней.

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