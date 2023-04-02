Эксклюзив 02 апреля 2023, 15:32 Болельщики «Химика» призвали всех посетить матчи для поддержки команды Фанаты «Химика» заявили об аншлаге на игре с «Металлургом» и призвали к поддержке команды

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Поклонники воскресенского хоккейного клуба «Химик» собрались в ледовом дворце спорта «Подмосковье» на третий матча полуфинала Всероссийской хоккейной лиги, где подмосковная команда противостоит новокузнецкому «Металлургу». С болельщиками пообщался корреспондент «360» Антон Шестаков.

Особое внимание привлек один из поклонников подмосковной команды, который пришел на игру в строительной каске с торчащей из нее пробитой шайбой.

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«В игре с „Зауральем“ у нас были бобры как символ клуба противника. А в этот раз мы решили приурочить к металлургии. Поэтому отмечаем выигранные матчи шайбами. Один есть, надеюсь, что дальше моя каска будет только тяжелеть. Надеюсь собрать все четыре шайбы», — подчеркнул он.

Четыре шайбы — это выигранные матчи команды, которые гарантируют ей выход в финал.

Атмосфера матча

Еще один болельщик отметил, что такой атмосферы в на ледовой арене Подмосковья не было очень давно.

«Я чувствую себя ребенком конца 90-х, когда ходил в этот дворец, где собирался полный аншлаг. После 2000-х такого практически не было уже. Я хочу, чтобы была популяризация хоккея, чтобы люди смотрели не по YouTube, не в своих гаджетах, а были здесь, на стадионе, с командой, чтобы поддерживать наш хоккей», — заявил он.

Влюбленность в команду

В фанатском секторе оказался житель Воскресенска, который болеет за команду более 30 лет. В беседе с журналистом он рассказал, что с воскресенской командой его познакомил отец в 1989 году после переезда в город.

«На хоккей меня привел мой отец. Огромное ему спасибо за то, что он меня приучает к спорту еще с тех пор. Я влюбился в команду и не пропускаю ни одного матча с 1989 года. Я был еще совсем маленьким. Он меня привел пять лет мне было», — признался болельщик.

Преимущество за «Химиком»

Между тем события на льду развернулись в пользу подмосковной команды. В начале первого периода «Химик» пропустил две шайбы в свои ворота из-за действий защитника соперников Николая Наумова и нападающего Юрия Платонова. Размочил счет защитник «Химика» Никита Соколов, который на последней минуте забил «Металлургам» шайбу.

Во втором периоде Илья Талалуев сократил счет до 2:3, а после хоккеисты «Химика» еще дважды поразили ворота соперника, сначала сведя счет к ничьей, а потом вырвались вперед, доведя результат до 4:3. Команду вывел вперед центральный нападающий Федор Сверчков, а после «Химик» забил еще одну шайбу в пустые ворота соперника, когда гости сняли вратаря, увеличив отрыв до 5:3. Телеканал «360» ведет прямую трансляцию матча.