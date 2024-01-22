Спорт 22 января 2024, 17:12 Более 500 спортсменов стали участниками этапа любительского Кубка по биатлону в «Лужниках» Пресс-служба «Уралхим»

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Второй этап любительского Кубка по биатлону «Уралхим Ski Factory Pioner Cup» прошел в столичном спорткомплексе «Лужники». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 140 городов.

«Мы хотим, чтобы лыжная культура развивалась и „Уралхим“ был неким ледоколом, первопроходцем в этом движении. Компании интересно всестороннее развитие лыжного спорта. У нас в планах делать массовые марафоны — как летние, так и зимние», — рассказал директор по социальной политике АО «ОХК «Уралхим» Радмир Габдуллин.

Биатлонисты боролись за место на пьедестале в масс-старте. Спортсмены стартовали по 20 человек в кластере каждые полчаса.

Пресс-служба «Уралхим»

Соревнования проводили в двух категориях: «Основная гонка» и «Мастера». В первой категории участники проходили дистанцию 4,5 километра, а винтовка предоставлялась организаторами и находилась на огневом рубеже. «Мастера» прошли 7,5 километра с переносом личного оружия.

Цель проекта — дать возможность попробовать силы в биатлоне всем желающим. В день соревнований на площадке работал прокат спортивного инвентаря, а винтовки предоставляли организаторы. Перед стартом каждый спортсмен проходил обязательный инструктаж и «пристрелку», делая тестовые выстрелы лежа и стоя.

Пресс-служба «Уралхим»

В этом году в категории «Мастера» впервые могли выступать спортсмены с 15 лет. Участвовать в соревнованиях разрешили детям от четырех до 14 лет, но не в биатлоне, а в лыжных забегах на 500, 1000, 1500 и 2000 метров.

«Мы заботимся о людях, которые живут в наших городах, и даем им возможность заниматься спортом, пропагандировать спорт и быть здоровыми. „Уралхим“ преследует социальную цель — развивать спорт и, соответственно, оздоравливать нацию», — отметил генеральный директор Уралхим Run Factory Даниил Васильев.

Пресс-служба «Уралхим»

По итогам второй гонки сезона победители и призеры получили рейтинговые очки. Именно они определят место участников в личном зачете, а также место их клуба в общекомандном годовом рейтинге.

Следующим этапом Кубка станет спринтерская гонка, которая пройдет в парке 850-летия Москвы 3 февраля. Четвертый этап состоится в УТЦ «Кавголово» в Ленобласти, а завершится турнир эстафетами в биатлонно-лыжном комплекс «Марьино».