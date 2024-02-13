Эксклюзив 13 февраля 2024, 18:25 Берег золотой кости: Кубок Африки по футболу завершен Писатель Беседин: сборная ЮАР по футболу показала лихое возвращение Сборная Кот-д’Ивуара по футболу выиграла Кубок африканских наций / Фото: IMAGO/shengolpixs / Global Look Press

Читать 360tv в

Сборная Кот-д’Ивуара в третий раз получила Кубок Африки по футболу. В решающем матче хозяйка турнира обыграла сборную Нигерии со счетом 2:1. О самых ярких моментах состязания и главной звезде Африки писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Есть спортивный турнир, который ненавидят почти все в Европе, — это Кубок Африки по футболу, или Кубок африканских наций (КАН). Причина ненависти очевидна: в самый разгар европейских чемпионатов, когда «Ливерпуль» бьется с «Манчестер Сити», а «Байер» — с «Баварией» (Леверкузен, ну, давай, смещай Мюнхен, верим!), Черный континент, точно шаман, призывает к себе своих лучших сынов, чтобы они рубились друг против друга на футбольном поле.

Раньше это еще не было столь критично, потому что африканские игроки, при всем уважении к ним, не так сильно определяли игру в европейских чемпионатах. Да, Джордж Веа был прекрасен, Дидье Дрогба замечателен, но чисто количественно в соревнованиях Англии, Германии, Италии и особенно Франции не играло столько африканцев.

А тут что творится! Чемпионат России, правда, дал Кубку Африки всего четверых: Тео Бонгонда, Мохамеда Конате, Кевина Ленини и Зе Турбо. Весьма скромно.

Тео Бонгонда — конголезский и бельгийский футболист, атакующий полузащитник московского «Спартака» и сборной ДР Конго. Фото: IMAGO / Kim Price / Global Look Press

Претендовать на что-то серьезное мог разве что первый «россиянин» — спартаковец Бонгонда, купленный за семь миллионов евро у «Кадиса». Начал он в Москве лихо, потом стух, а вот за родную сборную Демократической Республики Конго Тео выступает стабильно, но не всегда в первых рядах.

Так, собственно, произошло и с Кубком Африки, где Бонгонда поучаствовал в шести из семи матчей, но ничем внятным не отметился. Меж тем сборная его добралась до полуфинала, где уступила хозяйке Кубка — сборной Кот-д’Ивуара (он же Берег Слоновой Кости).

Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

Тот привычно рассматривался в качестве фаворита. Когда-то команде Дидье Дрогба вообще пророчили оглушительные успехи даже на чемпионате мира — не срослось, зато в 2015 году сборная выиграла Кубок африканских наций. После нее, достаточно предсказуемо, первенствовали Камерун, Египет и Сенегал.

К слову, «фараонов» на этом турнире возглавлял еще один наш старый знакомый — португалец Руй Витория, тренировавший московский «Спартак», но затравленный супругой экс-владельца клуба Федуна Заремой Салиховой. Египет при Руе не проигрывал, но, вот беда, и не выигрывал тоже — команда на этом КАН провалилась, и португальца отправили в отставку. Впрочем, виноват скорее не он, а проблемы главной звезды «фараонов» Мохаммеда Салаха.

Еще один провал турнира — конечно, вылет в одной восьмой финала сборной Марокко. Да, да, той самой, которая пробилась в четверку лучших на чемпионате мира. Той самой, за которую выступают Хакими, Боно, Эн-Несири.

Вздернули марокканцев игроки из сборной ЮАР, занявшей по итогу третье место на турнире. И это, скажу я вам, братцы, лихое возвращение — ностальгией, будто одеколоном, пахнуло (кто вспомнит Мэттью Бута и Бенни Маккарти, а?).

Ведь все успехи ЮАР датируются концом 90-х годов прошлого века, а потом — пропасть, фиаско; как вам там апартеид, ребятки? И вот третье место. Что ж, будем смотреть далее, хотя состав по именам у ЮАР, честно сказать, весьма плох. Команда брала на турнире скорее удачей и отдачей.

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Этот КАН явил немало случайности и импровизаций. Вообще, Африка этим всегда отличалась, но в этот раз особенно.

Сборная Кот-д’Ивуара, добравшаяся на радость местным фанатам до финала, менялась на ходу, от матча к матчу, менялась абсолютно во всем — и это было что-то среднее между поиском новых идей и броуновским движением. Противостояла же ивуарийцам в финале традиционно относящаяся к фаворитам сборная Нигерии (все помнят Джей-Джея Окочу, ну-ка?!).

Фото: Zhang Jian / XinHua / Global Look Press

Любопытно, что тащил ее в финал не один из лучших форвардов современности Виктор Осимхен из «Наполи» (его давно ждут гранды), а сверхбыстрый и мегатехничный парень из итальянской «Атланты» (там, кстати, выступает наш Миранчук, с переменным успехом) Адемола Лукман.

В свое время он должен был стать звездой в Англии, но не срослось. Переехал в Италию и теперь идеальная фигура для стремительных контратак — на этом Кубке Лукман был одним из лучших.

Адемола Лукман (слева) — нигерийский футболист английского прохождения. Фото: IMAGO / Adeniyi Muyiwa / Global Look Press

Однако главной звездой Африки было суждено стать не ему, а ивуарийцу Себастьяну Аллеру — и это, на самом деле, вполне себе история для киноэкранизации.

На 81-й минуте Аллер забил решающий гол, подставив ногу, точно клюшку на «пятачке». А ведь еще несколько лет назад этот футболист чуть не умер от рака, затем победил его, но не смог забить решающий матч за дортмундскую «Боруссию», из-за чего его команда в последнем туре упустила сверхзаветное и сверхдолгожданное чемпионство.

И вот — решающий гол в финале Кубка африканских наций на родном поле перед родными фанатами. Сказка! Такие пишутся только на Черном континенте.

Резюме же этого Кубка Африки по футболу будет следующим: никогда не сдавайся — и достигнешь своего заветного берега. Берега золотой кости.