Эксклюзив 26 мая 2023, 19:30 ⚽ Артем Дзюба. Возрождение легенды Писатель Беседин: Артем Дзюба для российского футбола, безусловно, символ РИА «Новости»

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Форвард Артем Дзюба подписал новый контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Соглашение рассчитано на сезон, но с возможностью пролонгации. О том, как 34-летний нападающий умеет переломить обстоятельства и оживляет российский футбол, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Артем Дзюба играет в футбол. Последнее, правда, с уточнением: как Дзюба играет в футбол именно в России. За рубежом у лучшего российского форварда не сложилось.

В определенный момент Артем действительно разрывал чемпионат России по футболу — доминировал максимально. Классический сюжет: навесь на Дзюбу, он выиграет борьбу, скинет Азмуну или забьет сам.

В лице Артема «Зенит», под которого, собственно, и сверстан российский чемпионат, получил абсолютного лидера. Блистал Дзюба и в сборной, капитанил там, да и вообще прокладывал путь не к трофеям, ясное дело, но к каким-никаким победам.

И вот тогда Артем еще мог уехать в приличный чемпионат. Слухи отправляли его главным образом в Англию. Ну а что? Поиграл же там в свое время Аршавин, поиграл Погребняк — не очень удачно, хотя… Небольшая врезка.

В Тегеране, на завтраке, официант — иранец, ясное дело, — спросил меня: мол, откуда? Из России. «О, Руссия! — обрадовался он. — Я фанат Аршавина, он классно играл за лондонский „Арсенал“».

Мораль? Хочешь, чтобы тебя знали, — мчи в европейский чемпионат.

Дзюба же вовремя не уехал, а потом начались скандалы, один нелепее другого. Не будем вдаваться в подробности сексуальных приключений Артема, замечу одно: его супруга Кристина, которая вытерпела все, достойна всяческого уважения, на мой взгляд. При этом Дзюба, конечно, стал заложником своего яркого образа, своей личности в целом — он был слишком ярок, слишком непутев для того, что происходило вокруг.

Как итог — из питерского «Зенита» он ушел, но не на пике карьеры, а на закате — перебрался в турецкий клуб «Адана Демирспор». И там у него ожидаемо не сложилось.

Причины? Их много, банально уровень, например, но главная — Артем играет лишь тогда, когда чувствует себя примой, супергероем, когда футбольное действо вращается вокруг него, сияющего и искрящегося.

А в Турции он был кем? Да никем. Один из множества.

РИА «Новости»

В итоге Дзюба вернулся в Россию. Претендовало на него главным образом московское «Торпедо», ходили такие разговоры (речь еще шла об «Урале» и «Пари Нижнем Новгороде»), но перебрался Артем в «Локомотив».

Тогда многие удивлялись: для чего это московскому клубу, который после беснования немецких руководителей и тренеров возглавил перспективный Галактионов? Меж тем в комментарии для одного из спортивных изданий я отметил, что Дзюба в «Локомотиве» будет разрывать.

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Так и получилось. Дзюба классно заиграл в «Локомотиве», который под руководством Галактионова в принципе оказался хорош (исключение — кубковые матчи со «Спартаком»).

В девяти матчах Артем забил восемь голов и отдал четыре передачи. Прямо сейчас наряду с Малкомом и Промесом он лучший игрок чемпионата.

Кто может из россиян посоревноваться с ним? Соболев? Тоже ведь экспрессивный человек. В общем, неудивительно, что на днях Артем Дзюба продлил контракт с «Локомотивом».

Удивительно другое: насколько же слаба Российская премьер-лига, если 34-летний игрок (в августе ему исполнится 35), провалившийся в Турции, разрывает наш чемпионат? Впрочем, это справедливо лишь отчасти.

Просто есть люди, у которых слишком много зависит от мотивации, она для них лучшее топливо. И в определенный момент такие персонажи становятся чуть больше нежели просто люди.

Дзюба для российского футбола — это, безусловно, символ, знаковая фигура. Он чувствует, знает это и тому соответствует.

Говорю это, хотя Артема — в чем не раз признавался — откровенно не люблю. Тем не менее важно признать, что он человек, который умеет переломить обстоятельства.

Дзюба — личность. Противоречивая, да, но личность. И именно таких личностей не хватает российскому футболу. В общем, хорошо, что приехал. Без Дзюбы российский футбол был бы еще скучнее.