Эксклюзив 04 апреля 2024, 19:21 Александр Хацкевич в России и в Польше: когда ты немного украинец Писатель Беседин: избиение Хацкевича связано с его поведением Александр Хацкевич — белорусский футболист, полузащитник; главный тренер «Заглембе» / Dmitry Golubovich / Global Look Press

Читать 360tv в

В Польше на тренировку футбольного клуба «Заглембе» проникли мужчины в масках и напали на главного тренера. Тот, по его словам, вырос на улице, потому смог дать отпор хулиганам. Вот только, считает тренер, караул, что руководство допустило такое. Так что, вероятно, у «Заглембе» появится новый рулевой. Чем интересна эта история? Фокус в том, что клуб под названием «Заглембе» возглавляет хорошо известный на постсоветском пространстве футболист и тренер Александр Хацкевич. Об этом в колонке для «360» рассказал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Александр Хацкевич — в первую очередь, конечно, легенда киевского «Динамо». Болельщики со стажем (ох, какой же это чудесный штамп из советских газет!) наверняка помнят ту команду Лобановского образца 1999 года.

Вероятно, это была вершина всего постсоветского футбола конца ХХ века. То «Динамо» разрывало мадридский «Реал», а в полуфинале уступило лишь немецкой «Баварии», но той откровенно повезло.

Это была совершенно феноменальная команда, за которую блистали Шовковский, Лужный, Ребров и, конечно, Шевченко. Как пел покойный Кузьма Скрябин: «Ну да, у нас есть Чернобыль, а у вас еще нет. Зато у нас есть Андрей Шевченко! Шева, Шева!» И, кроме прочих, за то «Динамо» выступали два белоруса: Александр Хацкевич (в роли опорника) и Валентин Белькевич (чуть выше). К сожалению, Валик (так я его называл) закончил жизнь рано: был талантлив во всем, в том числе в веселье.

Александр Хацкевич — белорусский футболист, полузащитник; главный тренер «Заглембе»/ Bruno Fahy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

А вот Хацкевич почти сразу же после окончания игроцкой карьеры начал тренировать. Вернее так: он начинал как играющий тренер в минском «Динамо».

Вообще, как по мне, лучшие тренеры получаются из центральных полузащитников — тому есть характерные примеры: Конте, Гвардиола и прочие. Но это, конечно, довольно смелое обобщение. В своих тренерских поисках Хацкевич добрался до поста главного тренера киевского «Динамо». Причем в первый заход вышло так себе, а вот во второй раз Александр взял два Суперкубка.

Однако всего своего потенциала — Хацкевичу прогнозировали большое будущее — белорус реализовать не смог. В результате оказался в волгоградском «Роторе», где много истерил, а после ухода из клуба выдал совсем эпическое: мол, в Волгограде у него было худшее время. Хотя, опять же, начинал в «Роторе» Хацкевич неплохо: вывел команду в РПЛ. Дальше у белоруса начались простои, болтания. Он ненадолго отметился в кипрской «Кармиотиссе». После него в клубе этом, кстати, тренировал наш Александр Кержаков. И вот — короткий и нервный вояж в польский «Заглембе».

Столь подробный мой рассказ о Хацкевиче к тому, что появление хулиганов на базе вряд ли связано с политическим аспектом. Намного вероятнее то, что это связано с поведением самого тренера.

После того как в «Заглембе» сменился собственник — им стал 35-летний Коллинз, — он, этот собственник, привел в клуб Хацкевича. Речь шла о том, чтобы вывести клуб в еврокубки. Ну, или во всяком случае укрепиться в таблице.

Вместо этого «Заглембе» идет в самом конце, команда играет непонятно во что, а Хацкевич раздает безумные интервью, хамя журналистам. Так что, к сожалению, нервы у кого-то не выдержали. И это ни в коем разе не оправдание беспредела, но лишь печальная констатация фактов.

Вообще Александр Хацкевич будто идет по стопам других украинцев в Польше, где отношение к ним все хуже и хуже. Да, сам Александр белорус, но с Украиной его связывает многое.

В любом случае после того, что произошло в «Заглембе», Хацкевич уже точно не скажет, что Волгоград был для него самым худшим и невыносимым местом. Хотя, кто знает, чего ждать от таких персонажей?

Ну, а хваленая европейская безопасность в очередной раз оказалась пшиком.