Эксклюзив 20 апреля 2023, 10:59 ⚽ «Акрон» — это московские похороны! «Спартак» как иллюстрация ницшеанской идеи вечного инфернального возвращения Писатель Беседин: ФК «Акрон» классно победил «Спартак» и завоевал славу на века Игроки ФК «Акрон» радуются победе в матче ½ финала (Путь регионов) Кубка России по футболу / РИА «Новости»

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Кубок России не перестает удивлять, а точнее — его главный возмутитель спокойствия — тольяттинский «Акрон». За клубом главного тренера Евгения Калешина закрепилась соответствующая репутация: он буквально сдирает скальпы с московских клубов. И делает это по возрастающей: сначала «Торпедо», затем «Локомотив» и «Динамо». В гости к «Акрону» 19 апреля пожаловал самый популярный и пока самый титулованный клуб России — столичный «Спартак». Подробнее о матче ½ финала — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Сразу скажем: у «красно-белых» перед матчем были большие проблемы. Это и дисквалифицированные Соболев с Николсоном, и травмированные Промес с Джикией (плюс Хлусевич).

Но главная беда — в повторении сюжета: отлично играют на сборах, начинается/продолжается чемпионат — все провалено. Так было при Руи Виттории, а теперь повторилось при Гильермо Абаскале.

Вратарь ФК «Акрон» Сергей Волков в матче ½ финала (Путь регионов) Кубка России по футболу / РИА «Новости»

Испанца успели назвать тренерским гиком, находкой для «Спартака». Некоторые болельщики очень переживали, что Абаскаля уведут европейские клубы (например, родная для него «Севилья»). Но руководство москвичей рулевого продлило, и возрадовалась торсида. Преждевременно.

После зимней паузы «Спартак» начал ужасно: ничьи с «Уралом», «Ахматом», проигрыш «Оренбургу» в чемпионате, вылет из Кубка от того же «Урала» — и вот «Акрон».

Перед Тольятти (точнее, перед Жигулевском — там проводит домашние матчи команда Калешина) красно-белые превратили стопроцентно выигранный матч с «Торпедо», где в ворота «автозаводцев» (назовем тех традиционно) назначили три пенальти, в шок и трепет.

Выиграть-то удалось, но как? А до этого была героическая победа над «Факелом».

В общем, перед «Акроном» многие болельщики опасались — и, как выяснилось, не зря. В ворота Максименко залетел первый гол, а следом второй — все это уже в первом тайме. Отдельное спасибо Абаскаль должен сказать своему любимчику Денисову, выступающему на позиции правого защитника. Некого туда было ставить? Пусть так, но что делает раз за разом на позиции «шестерки» в центре поля Пруцев, которому откровенно не хватает габаритов (ну не Канте он!). Для чего были сделаны странные замены Зобнина и Мартинса? Тренер смирился с поражением?

Абаскаль стал ошибаться, да. Но главное — он, похоже, не контролирует эмоции своих подопечных. Те играют удивительно расхлябанно, без концентрации: не используют стопроцентные моменты, глупо фолят, в целом безалаберность зашкаливает — это что вообще?

Молодой тренер «поплыл»? Рано успокоился и уверовал в себя? То, что сегодня испанец не владеет ситуацией — очевидно.

Игрок ФК «Спартак» Виктор Мозес (слева) и игрок ФК «Акрон» Евгений Песегов в матче ½ финала (Путь регионов) Кубка России / РИА «Новости»

Однако спрашивать надо и со всей команды. Что за бездарные трансферы от спортивного директора Пола Эшуорта? Ладно, «сбитый летчик» Тавареш хотя бы старается, но что делает в команде парагваец Дуарте, купленный, на секундочку, за четыре миллиона евро, — это цепкий вопрос, изогнутый рыболовным крючком. Что творят другие игроки?

К примеру, какие фортели выкидывал в матче с «Динамо» вратарь Селихов, накануне, видимо, хорошо отметивший день рождения? Что за таинственное исчезновение Мозеса, восстановившегося после травмы? Как пробивает пенальти Кейта Бальде? Всегда мимо. Почему Михаил Игнатов больше похож на рыбу на берегу, нежели на профессионального футболиста?

Игрок ФК «Спартак» Томаш Тавареш, игрок ФК «Акрон» Руслан Апеков и игрок ФК «Спартак» Павел Маслов (слева направо) в матче ½ финала (Путь регионов) Кубка России по футболу / РИА «Новости»

Вопросов много, но все они ведут к одному: в российском футболе будет один гегемон и надолго — это петербургский «Зенит». Судя по тому, что творится, он справится с тем и без привычной помощи судей.

Выпал нападающий Квинси Промес из состава — и «Спартак» скис, а это будущее, ведь внятных легионеров в российском футболе не предвидится.

Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль во время матча ½ финала (Путь регионов) Кубка России по футболу / РИА «Новости»

Таков путь «Спартака», где новая версия о том, что игроки и руководство просто «сливали» главного тренера Абаскаля, вполне может иметь место. Мы ведь уже видели такое. «Спартак» — вообще иллюстрация ницшеанской идеи вечного инфернального возвращения.

А что «Акрон»? Он классно победил и уже завоевал славу на века. Это было по-хорошему зло, мощно, агрессивно, по-настоящему.

Такой футбол нам не просто нужен — он необходим. И дело не в сенсации, нет, а в том, что когда болельщики не только на трибунах, но и по всему городу болеют душой, позабыв обо всем. Это так классно! Это и есть Его величество футбол!

И кто знает, может быть, «Акрон» вообще замахнется на финал? Уверен, вся страна поддержит.