Спорт 09 сентября 2023, 18:42 «Абсурд полный». Сексолог — о наказании для тренера Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо Сексолог Миллер: уголовное дело против тренера Рубиалеса — полный абсурд скриншот с видео / YouTube

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Прокуратура Испании возбудила уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Хеннифер Эрмосо. Как пресловутая европейская толерантность рушит жизни людей — в материале «360».

Эрмосо 6 сентября подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. Тренеру предъявили обвинение в сексуальном насилии в соответствии с Уголовным кодексом Испании. Если суд докажет вину функционера, ему может грозить лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

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Другая страна, другие нравы

Футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт прокомментировал «360» ситуацию с Рубиалесом. По его мнению, в Европе могут осудить человека за поцелуй даже 25-летней давности. Сам Раппопорт не увидел в действиях Рубиалеса никаких преступных действий.

Другая страна, другие нравы. Зачем нам об этом? Я не вижу в этом преступления. Никакого преступления нет. Борис Раппопорт футбольный эксперт

Скриншот видео Youtube

Пресловутая европейская толерантность

Ситуация с испанским тренером вышла некрасивой, поскольку изначально Эрмосо заявила, что поцелуй был сделан с ее согласия. В течение двух-трех дней ее обрабатывали «мерзотные» феминистки, и уже через три дня футболистка изменила свое мнение, рассказал «360» спортивный журналист Николай Яременко.

Это пресловутая европейская толерантность. Нам ни в коем случае нельзя следовать этим дурацким традициям. Николай Яременко спортивный журналист

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Мы живем в обществе абсолютно изуродованном, которое идет по стадному инстинкту. Вот кто-то сказал, что так нельзя, или что-то там приравнивается к насилию, и все, и человека готовы закидать камнями. Александра Миллер сексолог

Если футболисты обнимаются после забитого гола и целуют друг друга, их нельзя обвинить в том, что они придерживаются нетрадиционной ориентации, привел пример Яременко.

«Когда спортсмены находятся на эмоциях, когда спортсмены только что одержали победу, когда там те же функционеры, те же тренеры находятся в состоянии, близком к состоянию аффекта во время матча, сразу после матча — понятно, чего только на эмоциях не сделаешь», — добавил он.

По словам журналиста, россияне как люди доброй воли должны послать свои лучи поддержки главе RFEF. Однако судьба Рубиалеса предрешена — на период расследования он отстранен от должности. Затем ему может грозить дисквалификация, резюмировал Яременко.

Мир сошел с ума

Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер назвала ситуацию с главой RFEF полным абсурдом. Она заявила «360», что сейчас рамки толерантности во всем мире размыты вплоть до того, что можно не мыться и в целом выглядеть отвратительно. Такая же ситуация наблюдается в плане сексуального насилия.

«Мир просто сошел с ума <…> Сексуальные домогательства сейчас как харассмент повсеместно обсуждаются. Скоро просто посмотреть на человека будет харассментом. „Он не так на меня посмотрел, как-нибудь вожделенно“, — как расценила девушка, или даже расценил мужчина. Сейчас все это тоже очень размыто, что к мужчинам тоже нельзя так относиться. Я считаю, что это просто абсурд полный», — подчеркнула эксперт.

Абсолютно изуродованное общество

Во-первых, необходимо разобраться, были ли другие прецеденты в случае с испанским тренером. Во-вторых, Рубиалес поцеловал футболистку публично, и все видели, что это произошло на эмоциях. В таком случае достаточно извиниться и закрыть эту тему, отметила сексолог.

«Общество очень сильно любит такие публичные порки, и проще загубить человеку карьеру и вообще в целом жизнь <…> Нужно также не забывать о том, что они испанцы. Вот эта горячая испанская кровь, она все-таки тоже берет свое, темперамент — то есть человек на эмоциях это сделал. То есть он может точно так же просто извиниться за такой всплеск, потому что это мощная история, победа», — объяснила психолог.

Человека готовы закидать камнями и просто стереть с лица земли из-за такого поступка. Примером тому служит история футболиста Артема Дзюбы, чье откровенное видео слили в Сеть. Ролик вызвал шквал обсуждений и резонанс в обществе, однако иметь такие видео — это нормально, и спортсмен не виноват, что кто-то слил ролик в интернет.

«ФК «Локомотив» Москва»

Напомним, Рубиалес схватил Эрмосо за голову и поцеловал ее в губы 20 августа во время награждения за победу в женском чемпионате мира. Журналисты и болельщики посчитали поступок президента RFEF чрезмерным.

Глава Королевской испанской футбольной федерации извинился за свои действия и заявил, что совершил ошибку. Из-за скандала вокруг сына мать Рубиалеса объявила бессрочную голодовку.