Путешествия 15 апреля 2024, 21:45 Золотые курорты родины. Почему отдых в Сочи дороже Турции? Эксперт Ахвердиева: если правительство не вмешается, отдых в РФ будет дорожать Туристы на озере Байкал. Фото: Anton Kavashkin / Global Look Press

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Российские курорты могут отставать от зарубежных в качестве, но зато легко бьют их по ценам. Дороговизна отпугивает россиян и вынуждает искать места для отдыха за границей: там и сервис отличный, и дешевле, чем на родине. Эксперты уверены, что туристическому бизнесу в России просто необходимо внимание властей.

Отдых в России: премиум-курорты

Приближаются майские праздники, а следом за ними долгожданное лето. Многие россияне предпочитают проводить эти дни на зарубежных курортах. Дело не в отсутствии патриотизма, а в кошельке: отдых на родине зачастую становится слишком дорогим удовольствием.

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По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, две недели на двоих в лучших отелях Сочи обойдутся минимум в 636 тысяч рублей. В то время как в Турции пара сможет отдохнуть 14 дней в пятизвездочном отеле за 426 тысяч, сообщило РИА «Новости».

При этом туроператоры настаивают, что более бюджетные варианты играют в пользу России. Так, сочинский отель в три звезды будет стоить двум гостям от 61 тысячи рублей за неделю, тогда как турецкие цены при тех же условиях стартуют с 91 тысячи рублей.

Global Look Press

Дорогие красоты России

Беглый поиск по интернету доказал, что аховые цены установлены не только на курортах Краснодарского края. Провести пять ночей на озере Байкал будет стоить в среднем 70 тысяч рублей за человека плюс билеты туда и обратно.

Путешествие во Владивосток обойдется примерно в 100 тысяч с туриста, на Алтай — в среднем от 50 тысяч рублей, столько же будет стоить съездить во Владикавказ. И все это не считая билетов туда и обратно на самолет или поезд. За неделю в одном из отелей Териберки в Мурманской области вовсе просят выложить 415 тысяч за двоих в августе.

Неделя в Абхазии на двоих с перелетом — 100 тысяч, но тут могут быть свои подводные камни: если остановиться в гостевом доме, есть риск столкнуться с отключением воды. Плюс цены на пропитание никак нельзя назвать бюджетными.

Спрос рождает цену?

Пусть и не слишком быстро, однако качество отдыха на отечественных курортах постепенно растет, отметила в разговоре с «360» руководитель турагентства Fun&Sun «Беляево» Эльмира Ахвердиева.

Правда, цены увеличиваются куда быстрее.

Безусловно, цены активно растут, но вместе с ними увеличивается спрос на отдых в предстоящем сезоне. Конечно, цены были наиболее выгодные на этапе раннего бронирования — это ориентировочно январь–марта 2024 года: туроператоры закладывали от 10 до 30% скидки на данном этапе. Эльмира Ахвердиева

Эксперт уточнила, что во многом все зависит от конкретного региона, отеля и других показателей. В среднем рост цен составил примерно 10-15% по сравнению с 2023 годом.

Основная причина — инфляция, в том числе подорожание продуктов, товаров и услуг. Растут и тарифы на коммунальные услуги, и зарплата персонала.

«В прежние годы туристическая отрасль особо не отличалась высокими зарплатами для сотрудников, но сейчас у нас сложился огромный дефицит кадров. Естественно, издержки покрываются компаниями за счет повышения цен. Еще один фактор — продолжающийся рост спроса на курорты в России», — пояснила Ахвердиева.

Вид на гостиницы и пансионаты Сочи. Фото: Victor Klyushkin / Global Look Press

Правительству пора вмешаться

Рост цен на отечественные курорты заставляет россиян выбирать зарубежные варианты. Ахвердиева отметила, что правительству стоит перенять иностранный опыт и ввести четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от уровня услуг и месторасположения, установить верхнюю планку цен на них.

За рубежом, например, во многих странах власти четко диктуют: сделаешь меньше цены — получишь сниженный налог. И это действительно работает. В Европе на многие виды товаров и услуг устанавливают минимальные и максимальные расценки. Нужно и у нас сделать так же, иначе отдых в России будет только дорожать. Эльмира Ахвердиева

Тем не менее надзор за туристическим бизнесом в России все-таки существует: ежегодно перед началом лета Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой проверяют цены курортов, выявляют недобросовестных отельеров и туроператоров.

«Повышено внимание к качеству туристических услуг на курортах и соответствию отелей заявленному уровню категории. Усилен контроль за недопустимостью пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг: турагенты гостиницы не вправе отказываться от исполнения соответствующих договоров», — рассказала Ахвердиева.

Пляж Сочи. Фото: George Zakharchuk / Global Look Press

Собеседница «360» добавила, что для туристов в постоянном режиме работают каналы обратной связи, горячая линия Минэкономразвития и специальный проект Народного фронта «Путешествуем по России», через которые каждый может обратиться с жалобой.

«Все обращения оперативно обрабатывают, а информацию максимально быстро доводят до регионов и отелей с требованием изменить ситуацию, дабы улучшить положение российских туристов», — подытожила Ахвердиева.