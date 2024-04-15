15 апреля 2024, 21:45
Золотые курорты родины. Почему отдых в Сочи дороже Турции?
Эксперт Ахвердиева: если правительство не вмешается, отдых в РФ будет дорожать
Российские курорты могут отставать от зарубежных в качестве, но зато легко бьют их по ценам. Дороговизна отпугивает россиян и вынуждает искать места для отдыха за границей: там и сервис отличный, и дешевле, чем на родине. Эксперты уверены, что туристическому бизнесу в России просто необходимо внимание властей.
Отдых в России: премиум-курорты
Приближаются майские праздники, а следом за ними долгожданное лето. Многие россияне предпочитают проводить эти дни на зарубежных курортах. Дело не в отсутствии патриотизма, а в кошельке: отдых на родине зачастую становится слишком дорогим удовольствием.
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По словам главы Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, две недели на двоих в лучших отелях Сочи обойдутся минимум в 636 тысяч рублей. В то время как в Турции пара сможет отдохнуть 14 дней в пятизвездочном отеле за 426 тысяч, сообщило РИА «Новости».
При этом туроператоры настаивают, что более бюджетные варианты играют в пользу России. Так, сочинский отель в три звезды будет стоить двум гостям от 61 тысячи рублей за неделю, тогда как турецкие цены при тех же условиях стартуют с 91 тысячи рублей.
Дорогие красоты России
Беглый поиск по интернету доказал, что аховые цены установлены не только на курортах Краснодарского края. Провести пять ночей на озере Байкал будет стоить в среднем 70 тысяч рублей за человека плюс билеты туда и обратно.
Путешествие во Владивосток обойдется примерно в 100 тысяч с туриста, на Алтай — в среднем от 50 тысяч рублей, столько же будет стоить съездить во Владикавказ. И все это не считая билетов туда и обратно на самолет или поезд. За неделю в одном из отелей Териберки в Мурманской области вовсе просят выложить 415 тысяч за двоих в августе.
Неделя в Абхазии на двоих с перелетом — 100 тысяч, но тут могут быть свои подводные камни: если остановиться в гостевом доме, есть риск столкнуться с отключением воды. Плюс цены на пропитание никак нельзя назвать бюджетными.
Спрос рождает цену?
Пусть и не слишком быстро, однако качество отдыха на отечественных курортах постепенно растет, отметила в разговоре с «360» руководитель турагентства Fun&Sun «Беляево» Эльмира Ахвердиева.
Правда, цены увеличиваются куда быстрее.
Безусловно, цены активно растут, но вместе с ними увеличивается спрос на отдых в предстоящем сезоне. Конечно, цены были наиболее выгодные на этапе раннего бронирования — это ориентировочно январь–марта 2024 года: туроператоры закладывали от 10 до 30% скидки на данном этапе.
Эльмира Ахвердиева
Эксперт уточнила, что во многом все зависит от конкретного региона, отеля и других показателей. В среднем рост цен составил примерно 10-15% по сравнению с 2023 годом.
Основная причина — инфляция, в том числе подорожание продуктов, товаров и услуг. Растут и тарифы на коммунальные услуги, и зарплата персонала.
«В прежние годы туристическая отрасль особо не отличалась высокими зарплатами для сотрудников, но сейчас у нас сложился огромный дефицит кадров. Естественно, издержки покрываются компаниями за счет повышения цен. Еще один фактор — продолжающийся рост спроса на курорты в России», — пояснила Ахвердиева.
Правительству пора вмешаться
Рост цен на отечественные курорты заставляет россиян выбирать зарубежные варианты. Ахвердиева отметила, что правительству стоит перенять иностранный опыт и ввести четкую классификацию отелей и номеров в зависимости от уровня услуг и месторасположения, установить верхнюю планку цен на них.
За рубежом, например, во многих странах власти четко диктуют: сделаешь меньше цены — получишь сниженный налог. И это действительно работает. В Европе на многие виды товаров и услуг устанавливают минимальные и максимальные расценки. Нужно и у нас сделать так же, иначе отдых в России будет только дорожать.
Эльмира Ахвердиева
Тем не менее надзор за туристическим бизнесом в России все-таки существует: ежегодно перед началом лета Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой проверяют цены курортов, выявляют недобросовестных отельеров и туроператоров.
«Повышено внимание к качеству туристических услуг на курортах и соответствию отелей заявленному уровню категории. Усилен контроль за недопустимостью пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг: турагенты гостиницы не вправе отказываться от исполнения соответствующих договоров», — рассказала Ахвердиева.
Собеседница «360» добавила, что для туристов в постоянном режиме работают каналы обратной связи, горячая линия Минэкономразвития и специальный проект Народного фронта «Путешествуем по России», через которые каждый может обратиться с жалобой.
«Все обращения оперативно обрабатывают, а информацию максимально быстро доводят до регионов и отелей с требованием изменить ситуацию, дабы улучшить положение российских туристов», — подытожила Ахвердиева.
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