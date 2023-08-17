Путешествия 17 августа 2023, 16:46 Введение курортного сбора не понравилось россиянам АТОР сообщил о недовольстве туристов введением курортного сбора РИА «Новости»

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Более половины путешественников негативно оценили введение курортного сбора в российских регионах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные опроса среди подписчиков своего Telegram-канала.

Отрицательную оценку введению курортного сбора дали 62% респондентов. Треть опрошенных (37%) заявили, что готовы заплатить за отдых, но это станет для них дополнительным неудобством. Только 31% не увидели во введении дополнительной платы за отдых проблемы, если собранные средства пойдут на благоустройство инфраструктуры.

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Путешественники отметили, что главный вопрос заключается именно в финансовой стороне. Если на недельный отдых приедет семья из пяти человек, а курортный сбор в регионе составит 100 рублей за сутки, то общая сумма составит 3,5 тысячи рублей.

Также респондентам не понравилась идея платить за отдых на территории собственной страны. Один из участников опроса подчеркнул, что если в отпуск приехал человек из нефтедобывающего региона, то почему ему придется платить сбор, если его область уже приносит в бюджет большой доход, а родиться у моря человеку не повезло.

В качестве альтернативного варианта участники опроса предложили ввести курортный сбор только для иностранцев.

Генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что сбор дорого обойдется прежде всего для бизнеса, потому что сборы средств придется администрировать. При этом доход получат только те регионы, где туристический поток стабильный.

С ним согласился глава Крыма Сергей Аксенов, который отметил, что эксперимент с курортным сбором показал не самый высокий результат с учетом затрат на администрирование.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания в Дербенте дал поручение правительству разработать закон о праве регионов самостоятельно вводить курортный сбор, а собранные деньги направлять на развитие туристической инфраструктуры.

Эксперимент с курортным сбором действует в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях с 2017 года. Госдума продлила эксперимент до конца следующего года и распространила норму на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».