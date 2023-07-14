Путешествия 14 июля 2023, 11:26 🌴 Все включено, или Отдых круглый год. Как еще можно улучшить имидж российских курортов Вице-президент АТА Мкртчян: самое перспективное направление в России — Дагестан РИА «Новости»

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К 2030 году в России появятся пять круглогодичных курортов — на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей. В стране планируют построить не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Задача проекта — увеличить количество внутренних туристических поездок по России до 140 миллионов в год. «360» пообщался с вице-президентом Альянса туристических агентств Алексаном Мкртчяном и задал ему главные вопросы о внутреннем туризме — 2030.

❓ Что такое «круглогодичный курорт»? Подходит ли проект для всех предложенных территорий?

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— Круглогодичный курорт — там, где летом можно купаться в море, а зимой кататься на лыжах. Например, Сочи — идеальный круглогодичный курорт. А вот по поводу осуществления такой инициативы, например на Балтийском море, я сомневаюсь.

В этом регионе элементарно нет возможности для горнолыжного спорта. К тому же на территориях у Балтийского и Японского морей бывают очень плохие погодные условия: много ураганов и штормов. На мой взгляд, самое перспективное направление — Дагестан. В Дагестане есть все для круглогодичного курорта. Там можно создать хорошие горнолыжные, пляжные и экскурсионные кластеры.

Дагестан / РИА «Новости»

❓ Сколько российских и иностранных туристов заинтересуются инициативой?

— О миллионах отдыхающих на новых российских курортах говорить не придется. Люди предпочтут, скорее, Черноморское побережье. Там климат гораздо приятнее, теплее, к тому же есть горнолыжный кластер.

Поэтому если, например, на Азовское море будут ежегодно приезжать хотя бы полмиллиона человек — значит, курорт удался. Что касается иностранцев, то у них есть свои привлекательные курорты. Этот проект нацелен все же больше на внутреннего туриста.

Азовское море / РИА «Новости»

❓ Как сделать курорт успешным?

— Нужна хорошая инфраструктура: аэропорты, дороги, электроснабжение, водоснабжение при отеле. Сам отель должен занимать как минимум 10 гектаров земли, а лучше даже 20. Необходимо обустроить большую территорию, которая будет включать все для удобства для отдыхающих: аквапарки, магазины, рестораны, аптеки, спа-центры.

Хороший вариант для российских курортов — хиллинг-отели. Они предоставляют расширенный сервис: СПА, оздоровительные комплексы, бассейны. Хиллинг-отели похожи чем-то на санатории, куда люди приезжают круглый год независимо от сезона. Поэтому для регионов с плохими погодными условиями такие отели будут пользоваться огромной популярностью. Алексан Мкртчян

❓ Сколько может стоить проживание?

— Цена будет зависеть от количества самих отелей на курорте. Если построят сотни отелей, цена будет невысокой.

Однако если на курорте будет располагаться лишь 10 отелей, за проживание придется выложить немалую сумму. Также на стоимость сильно влияет количество номеров в гостинице. Существует аксиома: чем больше в гостинице номеров, тем она дешевле. Базовый старт номеров — 500. Если построить тысячу отелей с 500 номерами, цена за проживание будет низкой.

РИА «Новости»

Организатор маршрутов в компании ExpertRiver и опытная российская туристка Екатерина по просьбе «360» поделилась своим опытом. Она отметила, что преимущество российских курортов — невероятно красивая природа.

«Такого разнообразия мест, видов отдыха и пейзажей нет, наверное, ни в какой другой стране. Один только Крым чего стоит. Там огромное количество живописных мест: Мисхорский парк, гора Ай-Петри, чистейшие пляжи со скалами. Сочи тоже стал чудесным местом для отдыха. Можно сказать, что Сочи — российский Лас-Вегас. Там прекрасная атмосфера, множество различных кафе и ресторанов, высокий сервис», — рассказала Екатерина.

РИА «Новости»

Но, несмотря на красоту российской природы, туристы предпочитают выезжать на отдых за границу. Екатерина предположила, что дело в высоких ценах на курорты России. Хотя сегодня популярность внутреннего туризма растет.

По данным Минэкономразвития и Ростуризма, в 2021 году по территории России путешествовали около 56 миллионов человек, а в 2022-м — уже 62,5 миллиона. В 2023-м ожидается рост внутреннего туризма на 7,3 миллиона человек, отмечал замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.