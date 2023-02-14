Эксклюзив 14 февраля 2023, 20:01 «Воды и еды нет». Россияне застряли в аэропорту Дубая из-за двух неисправных самолетов Пассажирка задержанного рейса в Дубае: поддержки никакой и сплошная дезинформация Телеканал «360»

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Пассажиры авиакомпании «Победа» не смогли улететь домой из Дубая. За границей застряли 200 россиян, которые уже сутки ждут вылета. Оба борта, на которых они должны были прилететь в Москву, оказались неисправными. Одна из пассажирок в беседе с «360» пожаловалась, что за 23 часа людям дали одну бутылку воды и «скромное питание».

Ночь в аэропорту

Россияне уже сидели в самолете и смотрели демонстрацию спасательного оборудования, когда им сказали, что из-за технической проблемы вылет задерживается на 15 минут. Однако затем сообщили, что воздушное судно неисправно, а пассажиров доставят обратно в аэропорт.

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«С 20:00 и до полуночи мы не получаем никакой информации от представителей компании или служб аэропорта. Ни воды, ни еды нам не предоставляли. Тем временем „Победа“ присылала сообщения, что вылет задерживается до 21:00, затем до 23:00», — пояснила пассажирка.

В полночь сотрудники аэропорта сообщили ожидающим, что к самолету скоро прибудет механик. Также им пообещали предоставить еду.

«„Скоро приедет“ вызвало нервный хохот. Мы должны были улететь пять часов назад. Несколько человек передумали лететь в Москву и пытаются выйти из аэропорта. Их не выпускают», — сказала собеседница.

К часу ночи еду так и не принесли. Механик тоже не пришел, подчеркнула пассажирка. Авиакомпания сообщила, что вылет намечен на 08:00, однако сотрудники аэропорта заверили, что такого рейса нет. Пассажиры создали общий чат, чтобы обмениваться информацией.

Такси за свой счет

Спустя час из аэропорта стали выпускать тех, у кого нет багажа и кто передумал лететь. Почти в три часа ночи оставшимся сообщили, что можно отправиться в гостиницу, которая находится в 70 километрах от воздушной гавани. Такси за свой счет.

«В 05:00 наконец уехали те, кто хотел в гостиницу. <…> Уведомление от „Победы“: вылет в 11:30. В 08:30 сотрудники аэропорта подтвердили, что полетим в 11:30. Те, кто доехал до гостиницы, едут обратно. За свой счет», — рассказала пассажирка.

Обещанный самолет прилетел, в 10:30 началась регистрация на рейс. Около полудня пассажиры поднялись на борт. Через некоторое время самолет начал движение, после чего пилот объявил о технической неисправности.

Самолет возвращают в аэропорт и держат нас в душном заглушенном салоне до 14:00, объявляя о неисправности борта. Пилот кричит: «Ребята, мы за вас, мы вас не бросим!» <…> Поддержки никакой и сплошная дезинформация. Это преступно — каждый час откладывать рейс на час и давать заведомо ложную информацию. Это нарушение закона — не предоставлять воду каждые два часа, горячее питание каждые четыре часа и ночлег с оплаченным трансфером. Воды и еды нет. За 23 часа было одно скромное питание и одна бутылка воды. пассажирка рейса Дубай — Москва

Беременной женщине на борту стало плохо, за ней приехала скорая помощь. Рейс перенесли на 20:30.

Пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Наталья Макарова сообщила «360», что рейс задержали из-за неисправности самолета. Пассажирам представили резервный борт. Но после посадки людей и он оказался неисправен.

«Клиентам на время задержки были предоставлены горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице», — заверила Макарова.

Она добавила, что пассажирам сообщат о времени вылета рейса по СМС.