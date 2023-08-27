Путешествия 27 августа 2023, 19:42 Включено не все. Турция задумалась об исключении спиртного из программы all inclusive Турэксперт Осауленко: алкоголь не является глобальной составляющей all inclusive unsplash.com

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В Турции предложили пересмотреть цены на туры и создать базовые пакеты с системой «все включено» (all inclusive), но с меньшим количеством алкоголя или вообще без него. Смогут ли турецкие отельеры пойти на этот шаг, как подобное решение скажется на потоке российских туристов и в чем останется прелесть отдыха «без границ» — в материале «360».

На спиртные напитки приходится внушительная часть расходов отельеров, поэтому отказ от них позволит снизить траты и сделать путевки доступнее. При этом предлагается не полностью убрать алкоголь из системы «все включено», а продавать его за отдельную плату, сообщало издание Turizm Guncel со ссылкой на генерального директора Bentour Дениза Угура.

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По его словам, Турция должна оставаться конкурентоспособной. При этом для семей с детьми необходимо удерживать стоимость, чтобы отдых в стране оставался доступным. В итоге Угур выступил с идеей внедрить систему аналогичную той, что действует на круизных лайнерах, когда алкоголь не входит в стоимость пакета.

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Может ли Турция пойти дальше?

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко рассказал «360», будет ли эта история иметь серьезное продолжение. По его словам, подобные инициативы уже выдвигались раньше.

«Как минимум раза три-четыре эти вопросы разбирались — и по поводу алкоголя, и по поводу самого принципа шведского стола на постоянной основе, но каждый раз от этого (одобрения инициативы — прим. ред.) отказывались», — напомнил эксперт.

В результате находились иные варианты способов снижения себестоимости турпродукта. Осауленко не согласился с тем, что отельеры несут большие расходы из-за спиртного. В гостиницах не предлагают дорогой импортный алкоголь, а предоставляют гостям местные напитки.

Я не уверен, что тема будет иметь достаточно серьезное продолжение. Александр Осауленко турэксперт

unsplash.com

В чем останется прелесть отдыха «все включено»?

Спиртное не представляет собой глобальную составляющую all inclusive. Во-первых, на завтрак отдыхающие идут не за алкоголем, во-вторых, мало кто позволяет себе употреблять спиртные напитки в жару. Кроме того, отдых в Турции предпочитают в основном семьи с детьми.

«Безусловно, здесь надо четко понимать, что это не будет нести в себе какую-то там глобальную, так сказать, составляющую», — подчеркнул специалист.

По мнению Осауленко, россияне вряд ли станут реже ездить в Турцию, если алкоголь исключат из системы «все включено», поскольку спиртное — не основополагающий момент для принятия решения при выборе путевки.

«В принципе, мы понимаем, что основные моменты, на которых базируется решение туриста ехать или не ехать в ту или иную страну, ну точно не алкоголь», — заключил эксперт.

Экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айы ранее заявил, что турецкие отели не откажутся от системы «все включено»,, но возросшие цены на отдых и требования путешественников могут привести к тому, что появятся различные вариации all inclusive. По его словам, когда «все включено» имеет много опций, а турист выбирает только одну из них, ему не нравится переплачивать за лишние для себя услуги. К отказу от all inclusive в июле 2023 года призвал председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен.