Эксклюзив 01 августа 2023, 20:04 «Нельзя говорить о запрете». В Альянсе турагентств прокомментировали антироссийские акции в Грузии Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: сейчас в Грузии расцвет российского туризма Женщина на пляже в Батуми / РИА «Новости»

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Грузинская экономика будет ежегодно терять до одного миллиарда долларов, если власти запретят россиянам въезд в страну. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Ранее, 27 и 31 июля, в Батуми прошли митинги из-за захода в местный порт лайнера Astoria Grande, на борту которого находились граждане России. Вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян рассказал «360», поменяется ли что-то для российских туристов, желающих отдохнуть в Грузии.

Далее — прямая речь.

Грузия только начинает набирать обороты, поэтому никто не назовет точные цифры [потерь из-за возможного запрета на въезд российских туристов]. Любой показатель, который назовут, будет занижен.

Мы получили не только рейсы из Москвы, но и из Сочи. Планируют рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Казани.

РИА «Новости»

Поток в Грузию должен вырасти минимум в этом году на 40-50%. Даже гипотетически нельзя говорить о каком-то запрете россиянам приезжать в Грузию, потому что это дружественная нам страна.

Грузия ждет российских туристов. То, что мы видели 27 и 31 июля — вот эти выходки 40-50 человек, — грузинский народ уже осудил. Более того, участников этих акций арестовала грузинская полиция.

Администрация круиза поспешила отменить заход лайнера. Но нужно было продолжать.

Мне сегодня звонили из Батуми, для них очень важны такие крупные суда. Мы дали работу сотням людей в батумском морском порту и тем, кто кормится рядом с ним, — экскурсоводам, водителям, рестораторам.

В Грузии сожалеют, что администрация круизного судна приняла такое решение. В любом случае количество авиарейсов будет только расти, как и число людей, въезжающих на собственном транспорте.

Впереди август — самый лучший месяц для отдыха на море в районе Батуми. В сентябре там тоже тепло и комфортно. Два сладких месяца для моря. Дальше будут экскурсии и горные лыжи. Следовательно, перспективы для развития российского туризма в Грузии — самые радужные.