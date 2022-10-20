Полномочия Ростуризма передали Минэкономики: подробности | 360°

Путешествия 20 октября 2022, 21:50 Туризм России меняет лицо. Насколько это повлияет на отрасль — покажет время Эксперт по туризму Мурадян заявил, что нет смысла бросать инициативы Ростуризма Фото freepik.com

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Ростуризм перестал существовать — его полномочия передали Минэкономики. Какие изменения ждут отрасль после этих кадровых перестановок гадать пока рано. Однако есть надежда, что министерство продолжит проекты, начатые агентством, а также сможет поддержать всех занятых в сфере туризма.

Ростуризм упразднили

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Решение было продиктовано повышением эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти. Полномочия Ростуризма передадут Министерству экономического развития России.

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Сегодня экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, так как объединяет в себе десятки видов деятельности, отметили в министерстве. В создании туристических продуктов сегодня участвуют более 50 сфер народного хозяйства и свыше двух с половиной миллионов человек. Все это требует грамотного управления.

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Пока курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что Зарина Догузова, ранее возглавлявшая Ростуризм, в дальнейшем также продолжит трудиться на благо отрасли, сообщил «Коммерсант».

Фото freepik.com

Оценивать перемены еще рано

Председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев комментируя новость для «360» отметил, что логика принятия решения лежит где-то в кулуарах исполнительной власти. Очевидно, что меняется управленческая модель

«В данном случае во главу угла ставились эффективность и, возможно, какие-то изменения с точки зрения исполнения тех законов и тех нормативов, которые сегодня существуют в стране. С точки законодательной власти ничего не поменялось, мы продолжаем работать в том же режиме», — сказал Тарбаев.

Он добавил, что пока преждевременно говорить как и в чем именно изменится сфера туризма. Для начала ведомствам нужно решить вопросы все вопросы о передаче дел и продолжении текущих проектов, которыми занимался Ростуризм. А также обсудить новые планы, которые предложат коллеги из исполнительной власти.

Фото freepik.com

Туризм нуждается в поддержке

Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян отметил, что упразднение Ростуризма не было ожидаемым событием. Буквально месяц назад прошел госсовет, где обсуждались грандиозные планы по следующему году, а также большие инфраструктурные проекты. Видимо, увеличения бюджета толкнуло правительство к решению перевести туризм в профильное министерство.

«Туризм и так подчинялся Минэкономики, так что механизм взаимодействия и структура поняты. С другой стороны, когда мы имели свой орган исполнительной власти, многие инициативы снизу чаще находили отклик или трансформировались нечто крупное, например проект „Туристический кешбэк“, — сказал Мурадян.

Он добавил, что Минэкономики сейчас нет смысла бросать уже действующие инициативы. Главное, чтобы в нынешние непростые времена туризм не потерялся. Сегодня уже сообщили об увеличении бюджета, которым будет распоряжаться министерство в рамках федеральной и национальных туристических программ.

Очень многое будет зависеть от той фигуры, которая займет кресло замминистра экономического развития и будет курировать туризм. Нужен человек, понимающий отрасль, которая с одной стороны находится на подъеме (внутренний туризм), с другой стороны (внешний и выездной туризм) довольно сильно стагнирует. Артур Мурадян Генеральный директор SpaceTravel

По его словам, нужно уметь балансировать и не забывать помогать людям, занятых в сфере туризма. Возможно, Минэкономики сможет озаботиться финансовыми вопросами, которые раньше тяжело лоббировались: отсрочки по еще не исполненным обязательствам, поддержка реального сектора туротрасли. Словом, что принесут перемены, покажет время.