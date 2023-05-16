Эксклюзив 16 мая 2023, 14:45 Туристы предпочли Турцию. Союз турагентств объяснил отток отдыхающих из Крыма проблемами логистики Президент Союза турагентств Голов спрогнозировал снижение турпотока в Крым в 2023 году Pxhere

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Спрос на отдых в Крыму спал из-за недоступных билетов и отсутствия авиасообщения. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал «360», что из-за высоких цен на другие курорты россияне предпочтут Турцию и откажутся от раннего бронирования.

Недоступный полуостров

«В Крым практически невозможно добраться. Билет на поезд стоит баснословных денег, тенденции к понижению стоимости практически нет. Самолеты не летают», — объяснил он.

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Глава Союза турагентств предупредил, что все взаимосвязано и если транспортную проблему решат, турпоток выйдет на плановый уровень. Альтернативы Крыму внутри страны, по его мнению, почти нет. Поездка в Сочи обойдется дорого, поэтому отдыхающие предпочтут Турцию — Сергей Голов сказал, что там они получат то же самое, но выгодней. Мультимодальные маршруты, по его мнению, не спасут сезон.

«На трех перекладных, чтобы с двумя детьми хотя бы, — это очень большая проблема. Раньше сел в самолет, три часа, и вы в Турции, два часа, и вы в Симферополе. Вот люди и выбирают из двух зол меньшее — платят больше, но зато летят в Турцию», — сказал специалист.

Раннее бронирование

Отдых за пределами морского побережья, например на Байкале, пользуется спросом, но в небольшом количестве. Глава Союза туристических агентств объяснил, что девять месяцев в России холодно, и оставшиеся три семьи захотят провести под солнцем на море.

«Раньше путевки покупали заранее, но при нынешней ситуации люди остерегаются этого. У нас куча примеров, когда люди еще ковидные деньги не получили обратно. Много факторов в этом году остановили людей от раннего бронирования», — рассказал Сергей Голов.

Отделение Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе решило обратиться в правительство и профильные министерства с просьбой поддержать отрасль в 2023 году, сообщил RTN. Россияне стали реже бронировать туры на полуостров и отказываться от отдыха в отелях средней и высокой ценовой категории.