Эксклюзив 12 июля 2023, 15:52 «Россия уже доказала миру, что она самостоятельная». Кубинцы обрадовались новому витку отношений с давним партнером Кубинец Барбаро Гиа: Куба и Россия должны объединиться как две независимые страны piqsels

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Россия и Куба возобновили прямые рейсы, обсудили поставку нефти и вместе выступили против гегемонии США. Владелец мини-отеля Хорхе Вильсон, фермер Хуан, Барбаро Гиа и другие кубинцы рассказали «360» о теплом отношении к давнему партнеру и ситуации в родной республике.

«Гавана — Москва»

Когда распался СССР, на Кубе тоже сложилась непростая ситуация. Хорхе Вильсон решил эмигрировать и выбрал Россию, потому что пускали без визы, и прожил там 15 лет. Потом он вернулся на родину, временно оставив жену и сына в России, и открыл мини-отель «Гавана — Москва». Следующим летом семья воссоединится.

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По словам Хорхе Вильсона, кубинцы последние два года следили за обстановкой в России и вокруг нее. Ее показывали по телевизору, обсуждали между собой. В городе Хорхе Вильсона можно встретить и кубинские, и российские флаги.

«Россия всегда была, есть и будет нашим стратегическим партнером. Понятное дело, то, что происходит в России, кубинцу очень интересно, тем более сейчас, когда опять укрепили отношения между нашими странами», — сказал он.

Последние восемь лет для Кубы пришлись очень тяжелыми. Ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Джо Байден на посту президента США не стремились наладить отношения с этой страной. Кубинцы, по словам бизнесмена, читали и американскую пропаганду, и новости из самой России, делая свои выводы. Они посчитали проведение спецоперации необходимостью.

Решение топливного кризиса

Туристам на Кубе организовали поездки в Долину тысячи королевских пальм, чтобы показать жизнь кубинских аграриев, выращивающих кофе, манго и другие культуры. В республике выстроили особую систему взаимоотношений таких хозяйств и правительства. Государство забирает прибыль фермерских хозяйств и возвращает лишь фиксированную сумму.

«Урожай продаем государству. Заводы и фабрики сейчас остановились, надо подождать до следующего года», — рассказал Хуан.

Предприятия остановились из-за топливного кризиса, санкции затруднили фрахт судов и выполнение требований контрактов. Россия и Куба обсудили поставку 1,64 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что должно частично решить проблему.

Сотрудничество по-новому

«Россия уже доказала миру, что она самостоятельная. Это единственная страна в мире, на которую американцы и Евросоюз не имеют влияния. И Куба тоже одна из тех стран, с которыми они не могут так делать. Поэтому мы должны объединиться», — сказал другой житель республики, Барбаро Гиа.

Он уверен, что после проведения спецоперации все в мире изменится. Жители Кубы знают, что Россия заинтересована в сотрудничестве с ней — и в нефтяной, и в металлургической отраслях. Республика создала условия для бизнеса — предложила льготы в обмен на инвестиции. Туристы тоже оценили это направление.

Российские туристы

С 1 июля на Кубу запустили прямые рейсы. Государство владеет на Кубе крупной туристической группой Gaviota, в которую вошли отели разного класса, трансфер, экскурсии и другая инфраструктура гостеприимства. Правительство назначило управляющего.

Коммерческий директор сети отелей Эдильберто Риверон сказал, что до июня Кубу посетили более 70 тысяч россиян. Больше половины из них остались в отелях этой государственной сети. Для привлечения туристов компании сотрудничают с российскими партнерами. По его словам, место в трехзвездочном отеле обойдется в сумму от 30-40 долларов за ночь, в четырехзвездочном — от 50 долларов. Стоимость в пятизвездочных отелях — не меньше 60 долларов.