Эксклюзив 07 августа 2023, 12:08 «Речь о жизни детей». Жесткое наказание предложили для организаторов неудачной поездки школьников в Турцию Глава Союза турагентств Голов призвал дать срок за неудачную поездку детей в Турцию Unsplash

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Организаторов неудачной поездки российских детей в Турцию нужно наказать тюремным сроком. Таким мнением поделился с «360» глава Союза туристических агентств Сергей Голов.

Родители отправившихся в путешествие детей пожаловались, что группу выселили из отеля в Турции. Компания «Колибри», организовавшая поездку, объяснила это дымом от пожаров. Дети около суток провели в автобусе, в итоге их досрочно отправили домой.

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Голов отметил, что организатор тура зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Компании нет в соответствующем реестре, поэтому она не имела права заниматься таким видом деятельности, сообщил глава Союза турагентств. По его словам, по закону штрафы за такое нарушение начинаются от пяти миллионов рублей.

«Но это первичные штрафы. С учетом того, какие были последствия, и как страдали дети, и сколько времени они провели на улице, почему — очень много вопросов», — указал собеседник «360».

Пока не накажут руководителя организации и пока к делу не подключится Следственный комитет, таких компаний в России будет много, предупредил представитель индустрии. Голов порадовался, что дети успешно вернулись домой, поскольку последствия могли быть намного хуже.

Мое личное мнение — за такие вещи нужно давать срок, поскольку речь идет о жизни детей. Сергей Голов глава Союза туристических агентств

Ответственность родителей

В этой ситуации также нужно задуматься об ответственности родителей, добавил собеседник «360». Понятно, что из-за высоких цен многие стремятся отправить детей на отдых подешевле, но отцы и матери должны были знать о необходимости проверять деятельность компании и искать ее в реестре, отметил представитель индустрии путешествий.

А потом они не все покупали тур у этой компании, они же многие еще покупали через турагентство. И там тоже есть степень ответственности. Сергей Голов

Он предположил, что на ситуацию повлияло и отсутствие должного контроля со стороны регулятора, поэтому случай с детьми не последний. Раньше сферу жестко проверял отдел реестра в Ростуризме, сообщил глава Союза туристических агентств.

«На сегодняшний день, я думаю, что такой жесткий контроль над деятельностью определенного рода компаний отсутствует, вот этим и пользуются. Я не хочу называть эту компанию мошенниками, но на их примере, наверное, могут появляться и такие», — заключил Голов.