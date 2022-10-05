На рынке снова появились горящие туры в Турцию и Египет: подробности | 360°

Путешествия 05 октября 2022, 18:01 Поделиться Telegram

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Viber Отказы из-за частичной мобилизации и конец сезона. В продаже появились горящие туры в Турцию и Египет Гендиректор TezTour Каганер объяснил дешевые туры отказами от поездок из-за мобилизации РИА «Новости»

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Россияне снова могут купить дешевые горящие путевки, сообщили «Известия». Стоимость поездок в теплые страны снизилась более чем вдвое. Предположительно, причина — в частичной мобилизации, из-за которой люди перестали покупать туры за рубеж. Но выгодные предложения могут снова пропасть с рынка, как только интерес к ним вернется.

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Туристический ценопад

На туристическом рынке в начале октября снова появились сравнительно бюджетные предложения по отдыху за рубежом. По данным «Известий», на египетский курорт Хургада можно было полететь за 93 тысячи рублей на двоих. В стоимость тура входило не только проживание в пятизвездочном отеле с питанием «все включено», но и прямой перелет бизнес-классом, страховка и трансфер. Аналогичные предложения были с перелетом в экономе.

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Также на рынке появились выгодные путевки в Турцию: поездка в пятизвездочный отель с питанием «ультра все включено» на двоих на восемь ночей обойдется в 80 тысяч, в Анталье — в 117 тысяч.

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала «360», что в хорошие «четыре звезды» по программе «все включено» в Турции можно отправиться вдвоем на восемь ночей за 60 тысяч рублей.

«Такого мы не наблюдали уже очень давно, наверное, больше двух лет», — подчеркнула она.

В начале октября в Турции еще держится комфортная погода в 25-28 градусов, вода тоже все еще теплая. Поэтому поездка на отдых под закрытие пляжного сезона может оказаться выгодной.

РИА «Новости»

По словам турагента, в октябре также начали появляться выгодные путевки по новым направлениям. Например, тур на Кубу на десять ночей с питанием «все включено» можно приобрести за 70 тысяч на человека — для этого направления цена более чем демократичная, ведь обычно только авиабилеты туда стоят столько же, если не больше, объяснила собеседница «360».

«Также есть Сейшелы, которые всегда считались одним из самых дорогих и эксклюзивных направлений. На октябрь есть предложения на неделю на полном пансионе — это завтраки, обеды и ужины — за 100 тысяч рублей. Удивительно низкая цена», — подчеркнула она.

Почему появились горящие туры

Генеральный директор Tez Tour Владимир Каганер объяснил «360», что более дешевые туры за рубеж появились на рынке из-за того, что пляжный сезон в Турции начал подходить к концу. Ансталь согласилась, что основная причина столь привлекательных предложений — скорее всего, обычная сезонность.

«Как только наступит лето, конечно, о горячих турах опять придется забыть», — уверена она.

Вторая причина, по словам Каганера, может быть в частичной мобилизации: некоторые россияне, планировавшие поездки за рубеж, вынуждены были отказаться от планов из-за повесток.

Есть определенная доля отказов, связанных с аннуляциями, повестками, испугом, но это достаточно небольшая часть. Так что сказать, что на рынке полно горящих спецпредложений, я не могу Владимир Каганер.

Планы на Новый год

С начала октября россияне начинают планировать новогодние отпуска, в том числе в теплых странах, отметила Ансталь. По-прежнему велико число запросов на поездки в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, а с ноября стартуют продажи путевок в Тунис, на остров Джерба: несмотря на не пляжный сезон, россиян привлекают спа-курорты.

«По традиционно зимним направлениям „Аэрофлот“ сейчас летит в Таиланд, открываются рейсы во Вьетнам, на Гоа — они будут, безусловно, оставаться фаворитами по продажам зимой, Египет в первую очередь», — добавил Владимир Каганер.

freepik.com

Однако, по мнению главы Tez Tour, сейчас новогодние бронирования приостановились из-за неопределенной ситуации в стране и за рубежом.

«Бронирование шло достаточно хорошими темпами, но в свете последних событий народ притормозил столь далекие бронирования», — подчеркнул он.

Ансталь рекомендовала повременить с ранними новогодними бронированиями и дождаться ноября — оптимальные предложения по цене и качеству еще останутся, но риски ближе к датам поездки будут ниже.

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