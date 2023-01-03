Путешествия 03 января 2023, 10:58 От катков до ярмарок. Куда сходить в Москве и Подмосковье на новогодних праздниках Развлечения Москвы и Подмосковья в новогодние праздники Гум-Ярмарка / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Только 10–15% российских туристов отправятся встречать новогодние праздники за границу. Остальные выбирают отдых внутри страны, о чем свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии (РСТ). За праздничной атмосферой многие поедут в Москву и Подмосковье. Именно здесь можно сходить на рождественские ярмарки, спектакли, покататься на коньках и лыжах. «360» собрал события, которые не стоит пропускать.

Горнолыжные курорты

Фанатов активного отдыха ждут горнолыжные курорты Подмосковья. Близость к Москве в этом случае только в плюс: не придется тратить большие суммы на перелеты или дорогостоящие отели — поездка займет всего день.

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Для москвичей и гостей столицы и Подмосковья работают десятки горнолыжных центров. Они расположены совсем недалеко — внутри МКАД или вблизи нее, а также в области. Там есть хорошие трассы и вся необходимая инфраструктура. Более того, все это — очень живописные места.

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Центр активного отдыха Леонида Тягачева / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Подобный отдых отлично подойдет для всей семьи. Есть прокаты спортивного инвентаря, работают инструкторы, которые помогут новичкам освоить лыжи или сноуборд. А если кого-то из компании все-таки не вдохновило ни то, ни другое, существуют отдельные спуски для катания на «ватрушках», а также уютные рестораны и кафе.

Зимние круизы по Москве-реке

Не менее яркие впечатления можно получить во время круиза по Москве-реке. Для этого есть комфортабельные всепогодные яхты. Оттуда можно понаблюдать за предновогодними московскими набережными.

Флотилия «Рэдиссон Ройал» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

В план таких прогулок включили и развлекательные программы, и розыгрыши подарков, и поздравления от Деда Мороза, и меню от шеф-повара. Праздничный маршрут проходит по центральной акватории Москвы-реки. Отправиться в такое мини-путешествие предложили уже с первого дня нового года. На некоторых рейсах взрослых гостей угостят глинтвейном, а юным — выдадут подарки.

Катки

В сезоне-2022/2023 москвичей традиционно ждут ледовые площадки. Там могут прокатиться на коньках как фанаты спорта, так и новички. Практически везде есть прокат, однако о его наличии стоит узнать заранее.

Сайт ВДНХ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

При этом есть такие места, посетить которые по возможности стоит каждому. Например, каток на ВДНХ признали самым большим не только в столице, но и вообще в стране. Его площадь — 20 500 квадратных метров. В этом году гостей площадки ждут порядка 80 мероприятий: мастер-классы, квесты, анимационные представления, лекции и другие активности.

Не стоит забывать и про катки в парке Горького, в «Сокольниках», в саду «Эрмитаж» и многих других.

Зимние ярмарки

За праздничным настроением можно отправиться на зимние ярмарки. Там продают подарки и сувениры для близких, а также устраивают дегустацию угощений и предлагают их приобрести. Зачастую проводят на ярмарках и мастер-классы.

ГУМ-Ярмарка / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Одна из самых популярных новогодних ярмарок столицы — ГУМ-Ярмарка. Гостям и жителям столицы там предлагают блюда русской кухни: блины с икрой, печеную картошку, пирожки, а также медовуху и сбитень. Там же продают валенки, оренбургские и павловопосадские платки, матрешки. Не стоит проходить мимо визитной карточки этой ярмарки — карусели у стен Кремля. Также там работает каток.

Подобные базары можно найти и в других местах. Например, на Тверской улице, на ВДНХ, в парке «Сокольники» и на площади Революции.