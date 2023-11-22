Путешествия 22 ноября 2023, 11:22 Новые маршруты и сервис. Как развивают внутренний автотуризм в России? Мостуризм и «Роснефть» представили новый проект для автопутешественников Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

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Компания «Роснефть», Мостуризм и регионы Центрального федерального округа объединились, чтобы сделать автомобильные путешествия по России еще интереснее. Результатом коллаборации стали новые маршруты и увеличение туристического потока. Итоги реализованных проектов и планы на новые обсудили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ, где стартовали дни Москвы в рамках международной выставки-форума «Россия».

С 21 по 23 ноября гостей павильона ждут фотовыставка, квизы, викторины с вопросами о столице, конкурсы и лотереи с призами. Участники получат возможность выиграть подарочные сертификаты и билеты на Останкинскую телебашню, на главную арену «Лужников», в музей ВДНХ, а также различные сувениры.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

В павильоне представили итоги проекта «Роснефти» и Мостуризма, целью которого стало повышение спроса на внутренний автотуризм, продвижение туристического потенциала столицы, а также заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса. Для автотуристов разрабатывают специальное приложение и акции.

«В рамках [сервиса планирования путешествий] Russpas у нас совместно с коллегами была проведена акция, которая называлась „Путешествуй в Москву вместе с „Роснефтью“. Эта программа позволяла туристам и путешественникам получить скидку в понравившихся отелях, в ресторанах», — рассказала начальник управления комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

К успешному проекту присоединяются новые регионы, например Смоленск и Тула. В планах — не просто создать туристические маршруты, но и обеспечить все условия для автопутешественников.

«АЗС „Роснефти“ давно уже не то место, где можно просто приобрети топливо или заправиться. Это уже большой многофункциональный комплекс с расширенными спектром услуг. Это обязательно магазин, обязательно кафе, это обязательно санузлы, которые нужны в дороге, это спектр эмоций, которые получают наши гости, когда приезжают к нам», — отметил начальник управления развития розничного маркетинга ПАО НК «Роснефть» Василий Георгиев.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Компания поддерживает популяризацию автотуризма в России, развивая придорожный сервис. Около трехсот АЗС «Роснефть» находится в Москве, а в стране это самая обширная сеть.

У компании есть своя программа лояльности под названием «Семейная команда», стать частью которой может каждый. Привилегиями пользуются уже более 13 миллионов человек.