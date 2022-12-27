Эксклюзив 27 декабря 2022, 20:01 ✨ Новогодние каникулы в Подмосковье. Лучшие идеи для зимних праздников всей семьей Где провести новогодние каникулы — 2023 с семьей в Московской области Pxhere

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Новогодние каникулы — время для отдыха на любой вкус. На подмосковных курортах можно встретить 2023-й с комфортом и без лишних хлопот, отправиться на зимнюю рыбалку или посвятить праздничные выходные горным лыжам и катанию на ватрушках. «360» рассказывает о лучших вариантах для всей семьи.

Новый год и каникулы — 2023 с детьми в «Этномире»

Встретить 2023-й с детьми можно в этнографическом парке-музее «Этномир». В канун Нового года там обещают приобщить посетителей к путешествию на «новогоднем экспрессе» от Владивостока до Калининграда — и все это на территории Подмосковья.

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Праздничная программа включает в себя зажигательное шоу с Кавказа, магическое представление от народов Севера, выступление в стиле казачьих станиц, а также шоу фольклорного коллектива, который покажет гостям «Этномира» культурные обычаи народов Центральной России.

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Источник фото: ethnomir.ru

На новогодней елке будет не только привычный многим Дед Мороз, но и его сибирский брат Чысхаан, с которыми дети и взрослые смогут поиграть в зимние национальные игры. Завершат праздничную программу дискотека с диджей-сетами и банкет.

Познакомиться поближе с традициями необъятной родины можно с 31 декабря по 2 января. Гости «Этномира» разместятся в тематических номерах, оформленных в стиле разных стран, например Непала или Индии, либо целых регионов — Восточной и Центральной Азии, Гималаев.

Источник фото: ethnomir.ru

Стоимость новогоднего тура для взрослого — 20 тысяч рублей, для детей от трех до 12 лет — 15 тысяч, а для детей до трех лет — 7,5 тысячи. В цену входит билет в парк-музей, все новогодние мероприятия, ужин в ресторане, поздравление Деда Мороза, развлечения с аниматорами, детские игровые площадки и охраняемая автостоянка.

На праздничные гуляния можно приехать и без заселения — билет на уличные мероприятия для взрослых обойдется в две тысячи рублей, для детей от семи дет — в одну тысячу, для тех, кто младше, — бесплатно. Можно просто забронировать столик в одном из ресторанов «Этномира», где представлены кухни всего света.

Источник фото: ethnomir.ru

Новогодние каникулы — 2023 в формате «все включено»

Отдохнуть на каникулах с детьми можно в загородном комплексе «Тропикана Парк» под Солнечногорском. В программе развлечений для самых младших — новогодние и рождественские мероприятия с аниматорами, включенные в стоимость. На территории есть бесплатный Wi-Fi и парковка.

«Тропикана Парк» предлагает три программы. Первая — с 30 декабря по 2 января. Цены на полный пансион, в который входит трехразовое питание по системе «шведский стол», стартуют от 69 тысяч для двух взрослых с ребенком. Детей до трех лет размещают бесплатно, нужно только арендовать кроватку — это стоит 300 рублей в сутки. В отель можно приехать с домашними животными (по согласованию с администрацией).

Источник фото: tropicanapark.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января гостей ждет праздничный банкет: взрослым нужно доплатить 13,5 тысячи рублей, для детей от семи до 12 лет — девять тысяч, для детей от трех до шести лет — 5,4 тысячи.

Развлекать постояльцев будут ведущие и гости «Елки Show», также в программе — караоке для детей и взрослых, творческие мастерские для всей семьи, театрализованные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, показы новогодних фильмов и мультиков, уличные активности, бассейн и мини-сауна.

Источник фото: tropicanapark.ru

Вторая программа — со 2 по 6 января — посвящена зимним каникулам в скандинавском стиле. Здесь гостей ждут караоке и дискотеки, кинопоказы, спортивные соревнования, в том числе забеги на лыжах и гонки на тюбинге, квест по территории «Тропикана Парка», мастер-классы для детей и взрослых, настольные игры, конкурс снеговиков и другие развлечения. Для семьи из трех человек цены на полный пансион начинаются от 78 тысяч рублей.

Третья программа, рождественская, стартует 6 января и завершается восьмого числа. Цена для пары с ребенком — от 40 тысяч на полном пансионе. Из развлечений — рождественские гадания и колядки, кинопоказы, театрализованные представления, квесты и тематические мастер-классы, детский гала-концерт.

Источник фото: tropicanapark.ru

Рыбная ловля на Новый год — 2023

Любители рыбалки могут встретить 2023 год в усадьбе «Золотые караси». Отдых с 31 декабря по 2 января обойдется в 89 тысяч рублей за домик на пятерых.

В программе — поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и салют. Заезд — с 16:00, гостей поприветствуют бесплатным шампанским, а в саму новогоднюю ночь их ждут оливье, селедка под шубой и холодец.

Источник фото: carasi.ru/

Утром 1 января постояльцам предложат новогодний завтрак, затем пройдут соревнования по подледной рыбалке. Занявшим первое, второе и третье места подарят осетра, форель и карпа горячего копчения.

Днем — барбекю на природе: в меню, помимо шашлыка, уха и глинтвейн. На протяжении всего пребывания в усадьбе можно бесплатно рыбачить на основном водоеме «Золотых карасей». По предварительной договоренности есть возможность попариться в русской бане. Выезд — 2 января, 13:00.

Источник фото: carasi.ru/

Праздники с ветерком: где активно встретить 2023 год

Любители активного отдыха могут провести новогодние праздники на спортивном курорте «Сорочаны». Остановитесь в гостиничном комплексе «Ирий» — тогда кататься можно будет прямо от крыльца коттеджа, ведь станция посадки канатной дороги находится всего в 300 метрах.

Источник фото: iriy-hotel.ru

Аренда двухкомнатного домика на четырех человек с 30 декабря по 7 января стоит 17 тысяч в день. Для детей до трех дет предоставят кровать бесплатно.

В «Сорочанах» можно арендовать горные лыжи, сноуборд или тюбинг, также разрешается приехать со своим снаряжением. Горные лыжи или сноуборд в праздники обойдутся в 1,4 тысячи в день для взрослых и 700 рублей для детей. Рядом есть каток с прокатом коньков, уличная игровая площадка и детская игровая комната.

Источник фото: sorochany.ru

На территории «Сорочан» находятся три ресторана: «Панорама» в центральном здании курорта со средним чеком в 600 рублей на человека, «Избушка» рядом с подъемником, средний чек 1,7 тысячи, и «Вираж» недалеко от детской площадки с самообслуживанием и средним чеком в 500 рублей.

Где отметить Новый год верхом

Еще один вариант встретить Новый год и провести праздники всей семьей предлагает центр экотуризма «Берхино». Аренда коттеджа на компанию из четырех-шести человек с 31 декабря по 2 января обойдется в 60 тысяч, за дополнительное спальное место нужно будет доплатить 3,5 тысячи рублей.

Цены в гостинице начинаются от восьми тысяч за ночь для двухместных номеров. В стоимость также входят завтраки по системе «а-ля карт» с четырьмя комплексами на выбор и ужины.

Источник фото: berhino.ru

В новогоднюю ночь гостей «Берхина» ждут банкет (доплата по семь тысяч за человека) и развлекательная программа с участием кавер-группы и аниматоров для детей.

После завтрака 1 января постояльцы смогут поучаствовать в уличном квесте и конкурсе скульптур с розыгрышем бесплатного проживания, покататься на коньках или тюбинге, поиграть в лазертаг, а вечером посетить дискотеку и музыкальный вечер.

Источник фото: berhino.ru

На 2 января в «Берхине» запланированы уличные активности: верховая езда и анимационная программа, семейные соревнования и народные гуляния. Завершат день фаер-шоу и концерт живой фортепианной музыки.

Для тех, кто хочет провести на природе все новогодние праздники, в «Берхине» есть культурная программа для семьи вплоть до 8 января. Постояльцам предложат многочисленные мастер-классы, конные прогулки, спортивные развлечения, самые разнообразные музыкальные вечера и выступления.

Автор фото: Виктория Церкуник / "ВКонтакте"

Изюминка «Берхина» — конный клуб «Подкова». Все гости центра экотуризма могут посетить конюшни, научиться верховой езде и заглянуть в контактный мини-зоопарк, чтобы покормить животных и сделать памятные фото.