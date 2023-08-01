Путешествия 01 августа 2023, 21:55 Нетипичная Африка. В каких странах континента ждут туристов из России Вице-президент РСТ Барзыкин: Африка — востребованный континент для развития туризма Freepik

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Специалисты по туризму ожидают увеличения потока туристов в африканские страны, особенно по итогам саммита Россия — Африка. Его участники предложили отменить визовый режим и наладить прямое авиасообщение с жарким континентом. Поехать можно будет не только в знакомый практически всем Египет, но и в Эфиопию, Танзанию, на остров Занзибар и другие государства. Туристический потенциал этих земель огромен, а потенциальные риски нивелируются простой осторожностью.

Популярное направление

Итоги саммита Россия — Африка продемонстрировали большие перспективы для развития не только политических и экономических, но и туристических связей с африканскими странами. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

На форуме подняли вопрос об отмене визового режима и развития прямого авиасообщения, что незамедлительно ускорит туристический обмен с максимальным количеством стран континента.

Африка — популярное направление, и расширение географии рейсов позволило бы туроператорам увеличить ассортимент предложений по выездному туризму, заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Мы рассматриваем такие варианты, как полеты в Танзанию на остров Занзибар и, конечно, расширение полетов в Тунис, другие страны. Дмитрий Горин вице-президент РСТ

Допуск на рейсы, заметил он, получили уже и российские, и зарубежные перевозчики. Авиасообщение Горин назвал одной из важнейших предпосылок развития туризма.

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» в небе над аэропортом Шереметьево в Москве. / РИА «Новости»

Речь шла не только о привычных направлениях, таких как Тунис или Египет, где путешественники уже привыкли проводить пляжные каникулы в комфортных отелях. Помимо этих стран, российский туризм «заглянет» в Танзанию, ЮАР и Эфиопию.

Раньше были туры в Сенегал, откуда самолетом можно было попасть в любую точку Африки, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. На мировом рынке, по его словам, страна демонстрировала рост порядка 7%. А европейский туризм имел показатели в 5%.

Африка — востребованный контент для многих стран, подчеркнул эксперт, и если «Россия повернет свои стопы» в этом направлении, то может получиться отличное сотрудничество.

Вероятные риски

В беседе с «360» Барзыкин заметил, что побывал более чем в 40 странах Африканского континента.

«Раньше провожали как на войну: огромное количество прививок и много переживаний. Но сейчас все иначе. По всем направлениям и видам туризма — от рыбалки до делового визита — у Африки уникальный потенциал в развитии туристических отношений с Россией», — подчеркнул вице-президент РСТ.

По его словам, в индустрии есть большое количество специалистов и туроператоров по африканскому направлению, которые держат связь с посольствами и принимающими турагентствами. Но это не отменяет того факта, что риски возможны даже «на открытом поле».

«Не могу сказать, что путешествие в Африку содержит в себе сверх повышенные риски. Если подготовиться и организовать свой отпуск заранее, то проблемные ситуации минимизируются», — уточнил Барзыкин.

Водопад Виктория находится на реке Замбези, четвертой по величине в Африке, на границе между Зимбабве и Замбией. Самый большой в мире, он считается одним из семи мировых чудес природы. / РИА «Новости»

Как подготовиться к поездке

Прежде чем ехать в африканское государство, Барзыкин посоветовал детально изучить информацию о желаемой стране для отпуска. Что для одного — опасно, для другого — мечта путешественника, например, Ливия или Центральноафриканская Республика.

«В идеале, не полениться и зайти на официальные сайты и порталы этих стран. Таким способом можно выбрать для себя совершенно приемлемое направление», — отметил он.

Помимо информационной подготовки, следует вспомнить о здоровье и обезопасить себя от возможных заболеваний, сделав прививки перед отпуском.

Не следует пить воду на курорте из корытца или колодца — лучше покупать бутилированную. Фрукты тщательно мыть и не принимать в пищу незнакомые блюда. Тогда все будет хорошо. Юрий Барзыкин вице-президент РСТ

Барзыкин признался, что после возвращения из африканских стран убеждал себя больше никогда не возвращаться на континент. Его в плохом смысле впечатляли мусор, бездорожье и местами — антисанитария.

«Но спустя три-четыре дня в голове всплывают образы уникального природного мира и появляется сильное желание еще раз побывать в той или иной стране жаркого континента», — отметил эксперт.

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Доступный туризм

Стоимость поездки в Африку варьируется: турист может выбрать как эксклюзивный отдых, так и достаточно демократичный по ценам. Туризм в этой стране доступен разным потребителям — как молодежи, так и взрослому поколению. Последние могут ехать на жаркий континент в том числе по работе.

«Это хороший, но не массовый тренд — туризм в Африке более диверсифицированный. Различные виды потребителя влекут за собой различные виды отдыха», — сказал Барзыкин.

Туристы наблюдают за жирафами в национальном заповеднике «Масаи-Мара» в Кении. / РИА «Новости»

Хотя отдых на африканском континенте разнообразный, не такой дорогой и манящий, добраться в определенную страну не всегда получится «по прямой». Сегодня есть только несколько прямых рейсов в государства Африки, но, по словам специалистов из РСТ, ситуацию начнут исправлять в ближайшее время.

«Приходится лететь с пересадками в Стамбуле или, традиционно, в Арабских Эмиратах», — уточнил Барзыкин.

Африка полностью не открыла свои двери для российского обывателя, но туристы с охотой заглядывают в этот уникальный мир, заключил он.