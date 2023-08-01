Путешествия 01 августа 2023, 00:38 Неразорвавшиеся мины нашли на пляже в Турции. Отпуск придется отменить? Глава Go Travel Ансталь: после найденных мин в Турции введут повышенный контроль на пляжах Pxhere

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У берегов Стамбула нашли по меньшей мере 28 неразорвавшихся мин. Власти региона пообещали уничтожить все снаряды, но не исключили появления новых. Турецкая столица — далеко не самый популярный летний курорт среди россиян, но о бдительности забывать не стоит. Любые неизвестные предметы должны вызывать опасение, а не любопытство. Если придерживаться элементарных правил безопасности, то и от билетов на море отказывать не придется.

Мины на пляже

Утром 30 июля водолазы нашли в Черном море в окрестностях Стамбула не менее 28 неразорвавшихся мин. Власти курорта Шиле закрыли пляж. Как сообщили изданию NTV представители руководства региона, восемь мин уже взорвали на полигоне. Оставшиеся планируют ликвидировать 2 августа. Однако местные власти не исключили, что могут появиться новые мины.

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«В настоящее время глубоководные службы и водолазы продолжают изучать морское дно», — подчеркнули руководители провинции.

Ссылаясь на правоохранителей Шиле, РИА «Новости» сообщило, что полицейские также перекрыли доступ на пляж Софулар. Пока на других частях побережья никаких проблем не наблюдается, поэтому остальные пляжи полностью оставили открытыми для отдыхающих.

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Командование Черноморского флота России еще в середине июля предупреждало об опасности судоходства в северо-западной части Черного моря из-за украинских мин. По их данным, ВСУ установили взрывчатку в прошлом году при минировании прибрежной акватории, при этом они пренебрегли безопасностью мореплавания.

Классификацию мин пока не раскрыли

Найденные у турецкого побережья мины никак не квалифицировали. Чтобы понять, какую именно они несут опасность, нужно установить их принадлежность, пояснил заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн. Он отметил, что это могут быть танковые, ствольные или любые другие мины. Что именно прибило к берегу, пока неизвестно.

Если их выловили в море, значит, это могут быть морские мины. Но морские мины всегда очень большие. Чтобы причинить вред кораблю, нужен очень большой запас взрывчатки. Александр Гофштейн

Найденные мины должны быть размером не меньше футбольного мяча. Вероятнее всего, диаметр взрывчаток порядка полутора метров, предположил Гофштейн. Но какими бы мины не были, они не должны быть поводом для любопытства. Спасатель призвал проявлять элементарные меры безопасности при обнаружении подобных предметов.

«[Предметы] незнакомой формы, вида, размера, появившиеся да еще и в массовом количестве в тех местах, где их не должно быть, должны вызвать опасение, ни в коем случае не любопытство. Надо отойти, соответствующие службы как-то известить <…> Пускай принимают необходимые меры безопасности», — добавил Гофштейн.

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Россиянам мины не грозят

Руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь заверила, что летом среди российских туристов Стамбул в качестве пляжного отдыха непопулярен. В основном соотечественники путешествуют по Анталийскому и Эгейскому побережьям.

Соответственно в Стамбуле среди туристов, скорее всего, находится очень мало наших соотечественников. У нас по крайней мере ни один турист на эти пляжи не ездил. Наталия Ансталь

Ансталь призвала путешественников проявлять бдительность во время любого отдыха. По ее мнению, после нахождения мин в Стамбуле могут ввести повышенный контроль за всеми пляжами, поэтому подобная ситуация вряд ли повторится.

«Эта ситуация активизирует тех же властей, что не только в Стамбуле, но и на других курортах Турции, скорее всего, будут вводить меры повышенной безопасности, будут все проверять», — добавила руководитель турагентства.

Для туристов не должно быть какой-то глобальной опасности, заключила она.