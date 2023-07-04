Путешествия 04 июля 2023, 23:28 Крымский мост не справился с трафиком. Поможет ли туристическому затору объезд? Вице-президент АТР Мктрчян: путь в Крым через новые регионы стоит в пробке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Образовавшаяся на Крымском мосту автомобильная пробка начала рассасываться. Расслабляться рано — к выходным затор снова наберет силу. К разрешению ситуации уже подключился президент России Владимир Путин. Он выступил с идеей перенаправить потоки машин через сухопутный коридор на новых территориях, обеспечив при этом безопасность туристов. Причиной возникновения затора оказалась вовсе не популярность крымских курортов, а работа пунктов контроля: перед въездом в республику автомобили и багажи туристов тщательно проверяют.

Отпуск в машине

Пробка на Крымском мосту со стороны Краснодарского края появилась 1 июля, а спустя три дня затор растянулся до 13 километров. Региональные власти постоянно сообщали о ситуации на переправе. На нее отправили волонтеров для раздачи воды застрявшим туристам, установили мобильные туалеты, а также вывели дополнительных людей для работы на пунктах контроля.

Реклама

Министерство транспорта России рекомендовало путешественникам заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы не задерживаться на пункте досмотра. Крымские отельеры объявили, что не станут отменять брони для опоздавших из-за затора гостей.

По данным на вторник, 4 июля, пробка на Крымском мосту сократилась до четырех километров. Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к выходным пробка снова вырастет из-за наплыва туристов.

РИА «Новости»

Министр отметил, что для доставки отдыхающих на полуостров необходимо задействовать паромные переправы, где работают шесть судов. Кроме того, Минобороны согласилось предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей.

Кроме того, для проезда транспорта открыли Чонгарский мост в Херсонской области, через который за сутки проехали более 1,2 тысячи машин.

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства внимательно изучить идею о переводе туристического потока в Крым не через переправу, а сухопутный коридор в новых регионах.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос нужно проработать с МВД, МЧС, федеральными и региональными службами, а также транспортниками. Он подчеркнул, что самое важное в решении этого вопроса — проработать безопасность туристов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вечером во вторник, 4 июля, в своем Telegram-канале сообщил, что пробка на Крымском мосту сократилась до полутора километров, а в очереди на контрольные пункты остались чуть более 100 автомобилей.

На месте продолжают дежурить спасатели и медики. В случае необходимости для туристов организуют пункты временного размещения.

Необходимая проверка

В прошлом году для поездок в Крым не было необходимости проходить проверки, из-за которых образовался затор, несмотря на снижение туристического потока. Об этом в беседе с «360» заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мктрчян.

Он подчеркнул, что ошибку также допустили власти Краснодарского края, которые неправильно организовали проезд машин.

Только в последние сутки там поставили дополнительные пункты ГАИ, которые начали следить, чтобы никто не лез без очереди. И пробка в результате рассосалась. Она не исчезла полностью, но из шестичасовой она превратилась в двухчасовую. Алексан Мктрчян вице-президент АТР

Мкртчян добавил, что уже в ближайшее время можно ожидать, что на мосту автомобилистам придется провести не больше часа. Это необходимое время для обязательной проверки, которая обеспечит безопасность проезда.

Вице-президент АТР исключил вариант, что проезд в Крым через новые территории станет пользоваться большим спросом: за Таганрогом стоит точно такой же контрольно-пропускной пункт, и в образовавшейся там пробке из машин водители проводят от двух до трех часов. Поэтому нет никакого смысла ехать из одного затора в другой.