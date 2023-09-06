Путешествия 06 сентября 2023, 16:45 Навстречу вечной мерзлоте. Станет ли Дальний Восток центром внутреннего туризма? Турэксперт Барзыкин: на Дальнем Востоке много туристических видов отдыха Заброшенные строения на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе. Мыс Дежнева — крайняя восточная точка Чукотского полуострова и, соответственно, крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии. / РИА «Новости»

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Завораживающую природу Дальнего Востока назвали отличным поводом для развития там более комфортного и доступного туризма. Единственные сложности для правительства — нехватка гостиниц и неразвитое благоустройство, а для самих путешественников — страх перед суровым климатом. Но прелесть путешествий в Дальневосточный регион в том, что планировать их можно круглогодично.

Суровые, но привлекательные направления

Уникальная природа Магаданской области, Чукотки и Якутии может стать мотивацией для развития внутреннего туристического бизнеса, заявил президент Владимир Путин. Но он подчеркнул, что суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий.

«Вместе с тем уникальная природа этих мест привлекает туристов, это очевидно. В этом смысле у данных территорий есть огромные возможности», — добавил глава государства.

Для наращивания туристического потока, по мнению президента, нужно совершенствовать индустрию гостеприимства. В отдаленных направлениях стоит строить гостиницы, улучшать качество сервиса, в целом заниматься благоустройством.

Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации программы развития дальневосточных городов: Анадыря, Магадана, Якутска / РИА «Новости»

Учитывая специфику регионов, удаленность от Центральной России, суровый климат и отсутствие должной инфраструктуры, массовых потоков в Якутию, Магаданскую область и на Чукотку пока нет, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В туристической индустрии приняли ряд программ, в том числе по Арктическому туризму. Дальневосточные направления сейчас пользуются повышенным интересом, хоть сам турпоток не сильно увеличился за последние несколько лет», — уточнил он.

Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе. / РИА «Новости»

Несмотря на это, собеседник «360» подчеркнул, что российские путешественники хотя бы узнали о направлениях Дальнего Востока. Начинать нужно с малого, впоследствии спрос начнет расти.

По словам Барзыкина, дальневосточный туризм включает в себя множество видов и тематик. Например, людям нравятся программы по таким направлениям, как рыбалка, гастрономия и этнотуризм — знакомство с местной культурой.

Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын недалеко от Якутска. / РИА «Новости» Республика Саха (Якутия). Девушка-эвенкийка. / РИА «Новости» Жители поселка Новое Чаплино Провиденского района Чукотки во время подледной рыбалки. / РИА «Новости» Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын недалеко от Якутска. / РИА «Новости» Республика Саха (Якутия). Девушка-эвенкийка. / РИА «Новости»

Туризм на Чукотке: что нужно знать

Расположение и климат

Чукотский автономный округ расположен на крайней части материка Евразии, между двух океанов — Северным Ледовитым и Тихим. Расстояние от Москвы до Анадыря, столицы Чукотки, — почти семь тысяч километров. А от Аляски, штата США, ее отделяет всего несколько десятков километров.

В любое время года, будь то весна или лето, в этом регионе достаточно холодно. Более того, зимний сезон на Чукотке может длится семь-восемь месяцев.

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Поэтому если путешественник планирует посмотреть чукотские красоты летом, ему понадобятся свитер и непромокаемая куртка. С июня по август температура может опускаться до -12 градусов, хотя иногда и радует теплая погода — до +10.

Из-за снежного покрова солнце на Чукотке «злое». Туристам рекомендуют в обязательном порядке запастись солнцезащитным кремом и темными очками.

Транспорт на Чукотке

Характерная особенность транспортного комплекса Чукотки — отсутствие железных дорог. Основной вид передвижения по округе — авиация: самолеты или вертолеты.

Из Анадырского аэропорта есть регулярные пассажирские перевозки в Москву, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и районные центры. Более того, из Бухты Провидения — местный аэропорт — туристы могут полететь в американский город Ном. Полет займет лишь несколько часов.

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Виды туризма

Чукотка многим может порадовать и удивить путешественников. Туристические программы предлагают рыбалку, охоту, условия для экологических, этнографических, научных и приключенческих туров.

Природа в этом округе практически первозданна. Здесь отдыхающие смогут наблюдать чозениевые рощи, горячие источники, каменные кекуры — столбовидная или конусообразная скала естественного происхождения.

Туризм в Якутии

Самый холодный регион России

Республика Саха, или Якутия — крупнейший и вместе с тем самый холодный регион России. Зимой температура воздуха опускается ниже -50 градусов. В короткие летние дни климат удивляет своей непредсказуемостью, ведь столбики термометров могут показывать и до +40.

Природные красоты республики

Несмотря на аномальные перепады температур, Якутия поражает туристов красотой природы, самобытностью и богатством культуры.

Туризм в республике, да и в целом во всем Дальневосточном регионе, только начинает зарождаться. Тем не менее на этом направлении сделали особый акцент и поставили его в приоритет, напомнил Барзыкин.

Однако вряд ли стоит ожидать массовый спрос на туристические поездки в Якутию и на Чукотку. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

Для туристов Якутия привлекательна возможностью увидеть первозданную природу (например, в парке «Ленские столбы»), редких животных, попавших в Красную книгу. В жару можно насладиться прохладой ледника «Булуус» или пройтись по якутским пустыням «Тукуланам».

Малая часть главных достопримечательностей

На Чукотке находится самый северный город России — Певек — и самый восточный — Анадырь, а также мыс Дежнева — крайняя восточная точка всей Евразии. Мыс Дежнева расположен в отдаленной местности автономного округа, на берегу Берингова пролива.

Самый верный способ туда добраться — приобрести организованный тур, включающий морской переход на катере.

У мыса Дежнева в Чукотском автономном округе. / РИА «Новости»

Особое место среди достопримечательностей Чукотки занимает памятник Николаю Чудотворцу, который установили в Анадыре в 2004 году.

Он считается самым большим в мире памятником этому святому, его высота достигает 25 метров. Скульптура расположили на самой высокой скале над Анадырским лиманом. Ее можно увидеть с расстояния нескольких километров.

Самый большой в мире памятник Святителю Николаю Чудотворцу в Анадыре. / РИА «Новости»

Помимо памятников и природных явлений, туристы могут узнать много нового о древней истории Дальнего Востока. В Якутии, например, работает единственный в мире музей, где хранят, изучают и демонстрируют уникальные палеонтологические экспонаты времен мамонтовой эпохи.

Музей создали в 1991 году как научный центр по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания в ледниковом периоде. Неотъемлемая часть работы учреждения по сей день — раскопки окаменелостей и захоронений.

Посетители в музее «Царство вечной мерзлоты» в Якутске. / РИА «Новости»

Сколько стоит путешествие на Дальний Восток и когда ехать

Стоимость туристических поездок в Якутию или на Чукотку напрямую зависит от вида программы, заверил турэксперт. За программу, включающую в себя рыбалку или охоту, придется выложить одну сумму, а за пешую ознакомительную экскурсию на несколько дней — другую.

Путешествие на Дальний Восток можно планировать в любое время года, подчеркнул Барзыкин.

«Летом там одни виды туристических поездок, зимой — другие. Но не стоит подбирать путешествие, которое будет не по силам человеку. Например, отпуск в тундре не каждый сможет выдержать. Зимой, конечно, холоднее, но это не останавливает поток туристов», — рассказал он.

Туристы на реке Лене в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии. / РИА «Новости» Люди в национальном природном парке «Ленские столбы» в Якутии. / РИА «Новости» Турист на мысе Дежнева в Чукотском автономном округе. / РИА «Новости» Туристы на реке Лене в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии. / РИА «Новости» Люди в национальном природном парке «Ленские столбы» в Якутии. / РИА «Новости»

Все туристы могут вживую посмотреть на красоты природы, посетить музеи или влиться в культуру коренных народов на этно-мероприятиях.

Единственный вид отдыха, который вряд ли когда-нибудь введут в Дальневосточном регионе, — это пляжный, заключил эксперт.