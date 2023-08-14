Эксклюзив 14 августа 2023, 22:00 На благо туристам. Для чего нужен курортный сбор Турэксперт Осауленко: курортный сбор может отпугнуть российских туристов Freepik

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По итогам совещания по развитию туризма Владимир Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор. Сейчас уже несколько курортных направлений требуют дополнительный «налог на отдых», в том числе Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Эксперимент стартовал в России в мае 2018 года. Для чего нужен курортный сбор и везде ли его взимают, «360» рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

Далее — его прямая речь.

Назначение курортного сбора

В первую очередь курортный сбор нужен для поддержки и развития туристической инфраструктуры. Все средства, безусловно, носят целевой характер. Но мы видим, что ряд территорий отказались от эксперимента с курортным сбором.

Отдыхающие на набережной в Сочи. / РИА «Новости»

Курортные направления отказались от инициативы с целью того, чтобы не напугать туриста и не испортить динамику потока на внутреннем рынке туризма в России.

Недавно были дебаты в Санкт-Петербурге: в городе очередной раз хотели ввести курортный сбор, но в этом сезоне все-таки отказался это делать.

Несмотря на это, в ряде других регионов этот сбор есть: где-то — 10 рублей, а где-то — 100. Каждый субъект определяет сам, что в этой ситуации тоже, безусловно, имеет серьезное положительное значение.

Отдельная плата

Российские туристы — это категория довольно многогранная. Есть самостоятельные, которые приезжают в курортный город на собственной машине, берут такси или прилетают на самолете. А есть путешественники, которые добираются до места отдыха на туристических автобусах. Но цель у всех категорий одна — это туризм.

Но там, где все сходится в одну точку, например, проживание, эти фильтры и стоят.

Курортный сбор также могут взимать в гостевых домах или квартирах от собственника. К сожалению, сегодня туристический частный сектор размещения достаточно не отрегулировали. Поэтому такая ситуация вполне возможна, если хозяин потребует заплатить дополнительные средства.

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К слову, сейчас в России достаточно серьезно развивается тема автокемпинга (путешествие на машине с палатками — прим. ред.). Люди могут разбивать лагерь на организованных площадках, и тогда они обязаны заплатить курортный сбор. Но страна у нас большая, поэтому возможностей в этом плане довольно много.