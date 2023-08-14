14 августа 2023, 22:00
На благо туристам. Для чего нужен курортный сбор
Турэксперт Осауленко: курортный сбор может отпугнуть российских туристов
По итогам совещания по развитию туризма Владимир Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор. Сейчас уже несколько курортных направлений требуют дополнительный «налог на отдых», в том числе Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Эксперимент стартовал в России в мае 2018 года. Для чего нужен курортный сбор и везде ли его взимают, «360» рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.
Далее — его прямая речь.
Назначение курортного сбора
В первую очередь курортный сбор нужен для поддержки и развития туристической инфраструктуры. Все средства, безусловно, носят целевой характер. Но мы видим, что ряд территорий отказались от эксперимента с курортным сбором.
Курортные направления отказались от инициативы с целью того, чтобы не напугать туриста и не испортить динамику потока на внутреннем рынке туризма в России.
Недавно были дебаты в Санкт-Петербурге: в городе очередной раз хотели ввести курортный сбор, но в этом сезоне все-таки отказался это делать.
Несмотря на это, в ряде других регионов этот сбор есть: где-то — 10 рублей, а где-то — 100. Каждый субъект определяет сам, что в этой ситуации тоже, безусловно, имеет серьезное положительное значение.
Отдельная плата
Российские туристы — это категория довольно многогранная. Есть самостоятельные, которые приезжают в курортный город на собственной машине, берут такси или прилетают на самолете. А есть путешественники, которые добираются до места отдыха на туристических автобусах. Но цель у всех категорий одна — это туризм.
Но там, где все сходится в одну точку, например, проживание, эти фильтры и стоят.
Курортный сбор также могут взимать в гостевых домах или квартирах от собственника. К сожалению, сегодня туристический частный сектор размещения достаточно не отрегулировали. Поэтому такая ситуация вполне возможна, если хозяин потребует заплатить дополнительные средства.
К слову, сейчас в России достаточно серьезно развивается тема автокемпинга (путешествие на машине с палатками — прим. ред.). Люди могут разбивать лагерь на организованных площадках, и тогда они обязаны заплатить курортный сбор. Но страна у нас большая, поэтому возможностей в этом плане довольно много.
Туризм
Налоги
Деньги
Реклама
Реклама