Путешествия 17 марта 2023, 19:43 ✈ «Это разрыв всяких отношений». Может ли Турция прекратить заправлять российские самолеты Пилот Сытник: Россия сорвет Турции курортный сезон, если она ограничит заправку бортов Pxhere

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Власти Турции решили запретить заправку и техническое обслуживание российских и белорусских самолетов, сообщили СМИ. По данным местных изданий, ограничение начало действовать. Однако в Минтрансе России заявили, что проблем с наземным обслуживанием бортов нет. И они вряд ли начнутся, уверены эксперты, ведь тогда есть риск разрыва отношений между Москвой и Анкарой. Да и вовсе запретить полеты гораздо проще, чем отказывать в заправке.

В Турцию со своим топливом?

О том, что турецкие власти запретили заправку и техническое обслуживание самолетов, написало местное издание AirportHaber, которое специализируется на новостях гражданской авиации.

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«Согласно решению, принятому Министерством таможни и торговли, предоставление топлива и сопутствующих услуг российским самолетам было запрещено в Турции», — сказано в материале.

По данным журналистов, ограничение начало действовать 16 марта. Они утверждают, что нововведение коснулось частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов российских, белорусских и иранских перевозчиков.

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Это решение, по информации СМИ, позволило Анкаре частично удовлетворить требования Минторга США о прекращении обслуживания российских самолетов, подпавших под санкции.

Речь идет только о воздушных судах, которые более чем на 25% состоят из американских запчастей. В итоге запрет на обслуживание затронет семь российских авиакомпаний — «Аэрофлот», UTair, «Россия», Azur Air, «Ямал», S7 Airlines и Ikar (PegasFly) — и по одной иранской и белорусской, сказано в статье.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь, по данным турецких СМИ, идет не о «всех Boeing и Airbus, а всего о 30 конкретных бортах.

По данным турецким СМИ / Телеканал «360»

Пока все по-старому

Хотя турецкие журналисты заверили, что ограничение действует, российские самолеты с проблемами в Турции пока не столкнулись. В Минтрансе заявили «Интерфаксу», что все рейсы проходят в штатном режиме, наземное обслуживание самолетов никто не прекращал.

Об отсутствии сложностей агентству сообщили и представители «Аэрофлота», «Победы» и S7. Они подчеркнули, что все рейсы в республику выполняют в штатном режиме и без задержек.

«Под данный запрет подпали в основном узкофюзеляжные самолеты, имеющие минимальное влияние на летнюю полетную программу на турецкие курорты. <…> В трех авиакомпаниях, чьи самолеты попали в список, заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, а подпавшие под санкции борта есть чем заменить», — добавили в АТОР.

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«Пока это только разговоры, официального решения еще нет. Я не вижу смысла. Самолеты не принимать — это одно, а не заправлять — какой смысл? В чем заключается ограничение? У них там не хватает керосина? Игрушка в песочнице какая-то», — сказал в разговоре с «360» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Тем временем заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре провели консультации. Стороны подтвердили договоренности о том, что летом рейсы российских авиакомпаний будут «планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции».

«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — сказано в пресс-релизе на сайте Росавиации.

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Россия ответит зеркально — при необходимости

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Роспотребнадзора Олег Смирнов тоже засомневался, что Турция может ввести ограничения на обслуживание российских самолетов.

Если этот вопрос обсуждается, у нас есть зеркальный ответ на это дело: мы перестанем заправлять турецкие самолеты, а их к нам летает немало. Это очень болезненно будет для них. По сути, они должны будут прекратить полеты. Тогда [произойдет] прекращение обоюдных полетов друг к другу. Это серьезный шаг не только экономического, но и политического плана. Олег Смирнов

Он подчеркнул, что взаимоотношения, которые существуют между Турцией и Россией и их авиационными властями, не указывают на возможность столь радикальных мер.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник напомнил, что ответные санкции Москвы могут сорвать курортный сезон в Турции.

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«Это разрыв всяких отношений — дипломатических, экономических и политических. Пойдет ли наша страна на это — большой вопрос. Но если мы будем сопли жевать, с нами будут хуже, хуже и хуже поступать», — заявил он.

Выход есть

Даже если Анкара примет ограничение на обслуживание всех российских самолетов, прекращать полеты в страну необязательно.

«Выход есть: последнюю посадку на нашей территории производить в ближайшем к Турции аэропорту — южном аэропорту, например в Сочи. И из Москвы через этот пункт дозаправляться с таким расчетом, чтобы из Турции вернуться назад до ближайшего нашего аэропорта, имея керосин на борту», — объяснил Олег Смирнов.

Помимо этого, можно прилететь в Турцию без заправки, если снизить нагрузку, добавил Александр Романов.

Однако рассчитывать на какие-то передовые технологии для решения вопроса не стоит. Сейчас есть возможность дозаправки в воздухе, но она не работает с гражданскими судами, констатировал Юрий Сытник.

Даже если Турция введет максимальные ограничения и запретит российским самолетам приземляться в стране, в мире полно других мест для путешественников.

Телеканал «360»

Также во многие страны можно попасть с пересадками через указанные выше государства. Например, в Европу или Латинскую Америку — через Сербию и ОАЭ.