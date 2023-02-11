Путешествия 11 февраля 2023, 00:01 Землетрясение едва не стерло Турцию. Стоит ли сдавать путевки? Глава турагентства Ансталь: курорты Турции находятся далеко от эпицентра землетрясения РИА «Новости»

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Россияне обеспокоились после череды землетрясений в Турции и стали чаще задумываться об отмене туров. Но пострадавшие от катаклизма регионы непопулярны среди туристов. А курортные города находятся далеко от эпицентра землетрясения. Стоит ли отказываться от поездки в Турцию, разбирался «360».

Трагедия в Турции

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки продолжились и на следующий день. В результате происшествия в стране обрушились более шести тысяч зданий. Турецкие власти предупредили, что еще не менее 90 тысяч построек находятся под угрозой разрушения.

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По последним данным, число жертв землетрясения увеличилось до 20 213. Министр здравоохранения республики Фахреттин Кодж сообщил о 80 тысячах пострадавших. К поисково-спасательным работам в стране подключились российские специалисты. Совместными усилиями они продолжают разгребать завалы и находить как погибших, так и живых людей. Спасатели МЧС России за минувшие сутки достали из-под завалов пять выживших.

Под завалами в турецком Хатае оказалась русская семья, состоящая из четырех человек. Специалисты работали на месте в надежде найти их живыми. Утром 10 февраля спасатели обнаружили женщину и ребенка без признаков жизни. Спустя время нашли, предположительно, мужчину и второго ребенка. Никто из российской семьи не выжил.

Подземные толчки продолжают фиксировать на территории республики. Ситуация с катаклизмом обеспокоила россиян. Жители страны стали чаще задумываться об отмене туров в Турцию. В МИД России также призвали россиян воздержаться от поездок в центральную и южные части восточной страны.

«В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп», — отметили в консульском департаменте МИД в Telegram-канале.

РИА «Новости»

Курорты не под запретом

Первая реакция путешественников — сдать путевки в Турцию и те направления, которые тоже затронуло землетрясение. Но спустя время многие успокоились, рассказала руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

«В день, когда произошли все эти печальные события, конечно, у нас всю ночь не прекращались звонки от туристов. <…> Но на самом деле процент сдавших путевки очень мал, так как эпицентр землетрясения находится достаточно далеко от курортных городов, таких как Анталья, Аланья, да даже сам Стамбул — не самый эпицентр. Поэтому многие успокоились», — отметила она.

По ее словам, многие просто запаниковали, а идея сдать путевки стала просто первой реакцией на случившееся. Те, кто запланировал отдых, в итоге отправились в Турцию.

«Те, кто забронировал, все полетели. В нашем агентстве всего одна-две путевки, которые действительно сдали», — пояснила Ансталь.

Чтобы успокоить путешественников, в агентстве отрывали карту и показывали, где находится эпицентр землетрясения. Ансталь подчеркнула, что на курорты Турции сейчас нет запрета на въезд.

«То есть эпицентр находится достаточно далеко. Поэтому сказать, что какие-то курортные места мы запрещаем, такого нет. А не курортные, где произошло самое сильное землетрясение, туда просто путевок нет», — добавила она.

Хатай, Кахраманмараш и другие постращавшие от катаклизма регионы непопулярны среди путешественников. Туда обычно приезжают самостоятельно — по личным интересам или деловым поездкам, заключила Ансталь.