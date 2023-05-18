Путешествия 18 мая 2023, 16:50 Комфортабельные круизы от компании «Мостурфлот» разыграют в эфире канала «360» Мостурфлот

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Зрители канала «360» получат уникальный шанс выиграть путешествие по реке на комфортабельном теплоходе от компании «Мостурфлот». Конкурс будет проходить в эфире программы «Погода» до 30 августа 2023 года.

Главные метеорологи «360» отправятся на теплоходах от «Мостурфлота» по Золотому кольцу, чтобы сравнить погодные условия и сверить точность прогнозов на воде и на суше. В рамках проекта телезрители увидят прямые включения с палубы, капитанского мостика, а также из портов и городов следования.

В эфире канала покажут исторические экскурсии, поделятся информацией о городах на маршруте, погодных нормах и необычных явлениях. Зрители в деталях узнают о теплоходах, их командах и пассажирах.

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Первый круиз с метеорологами «360» пройдет на теплоходе класса «Люкс» «Княжна Виктория». Путешествие стартует 19 мая и завершится 25 мая.

Телезрители получат возможность лично оценить комфортабельные речные круизы. В рамках совместного проекта «360» и «Мостурфлот» разыграют восемь путешествий на теплоходах. Поучаствовать в конкурсе смогут дееспособные россияне, достигшие 18-летия.

Всего в период с 19 мая по 30 августа пройдут восемь этапов конкурса, на каждом из которых разыграют речной круиз.

Первый этап завершится 25 мая. Его участники получат шанс выиграть восьмидневный круиз на теплоходе «Леонид Красин» по маршруту Москва — Углич — Кострома — Городец — Чкаловск — Ярославль — Коприно — Мышкин — Москва.

Как будет проходить конкурс?

Ведущий на протяжении всего этапа будет каждый день делиться интересными погодными фактами о местах маршрута и подводит погодные итоги дня. В последний день круиза он задаст в прямом эфире вопрос, прямо или косвенно связанный с содержанием передачи. Ответ должен быть известен каждому внимательному телезрителю.

Ведущий может спросить, в какой день была самая дождливая погода или в каком городе был самый жаркий день. Вопросы могут касаться любопытных погодных фактов о городах следования. Например, нужно будет ответить, какой из городов спас от нашествия ига невероятный снегопад.

Телеведущий укажет номер, на который необходимо отправить ответ в мессенджере Telegram. Первого, кто ответит верно, признают победителем. Имя назовут в прямом эфире. Полные правила конкурса можно прочитать на сайте «360».