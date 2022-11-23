Путешествия 23 ноября 2022, 17:55 Близко не подходить. Камчатский вулкан Шивелуч готовится к извержению Спасатель Гофштейн: находиться рядом с извергающимся вулканом Шивелуч опасно Вулкан Шивелуч / Викимедиа

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Проснувшийся вулкан Шивелуч на Камчатке привлек внимание не только любителей геологии. Туристические фирмы бойко предлагают всем любопытным и достаточно богатым посмотреть на извержение. Однако находиться у действующего вулкана на расстоянии менее чем 15 километров может быть смертельно опасно.

«Курящая гора» проснулась

На севере Камчатки уже несколько дней как пробудился вулкан Шивелуч. Ученые прогнозируют, что вскоре начнется мощное извержение: раскаленные потоки лавы с температурой около тысячи градусов и выбросы пепла на высоту до 12 километров.

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Местным жителям активность Шивелуча не угрожает — все населенные пункты достаточно далеки от вулкана. Однако его пепел может вызвать у людей сильную аллергию, вывести из строя машины и другую технику.

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Приближаться к вулкану опасно. Однако туристические компании активно предлагают экстремальные экскурсии: просмотр извержения обойдется в среднем от 40 тысяч рублей с человека.

Вид на вулкан Шевелуч со стороны залива

Шивелуч — «курящая гора» — вулкан конической формы, которому как минимум 60–70 тысяч лет. Он возвышался над уровнем моря более чем на 3300 метров, однако извержения 2004–2005 годов немного уменьшили его высоту.

Вулкан лидирует на Камчатке по частоте извержений. Первое задокументировали в 1790-м, а одно из сильнейших произошло в ноябре 1964 года. Тогда Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 15 километров.

Новости о проснувшемся вулкане сопровождаются красивым видеороликом, якобы снятом на Камчатке с дрона. Однако это вовсе не закипающий Шивелуч, а прошлогоднее извержение в Исландии.

Опасная приманка для туристов

Активность Шивелуча делает его одной из главных туристических точек полуострова. Любители барышей обещают туристам «путешествие к жерлу вулкана», но безопасность таких походов вызывает сомнения.

Восхождение на вершину другого вулкана, Эльбруса, прошлой осенью стоил жизни пятерым туристам, 11 человек попали в больницу. Специалисты уверены, что виной всему стала халатность гидов и их пренебрежение погодными условиями и графиком восхождений.

Группа из 10 туристов и двух гидов в начале сентября этого года попыталась добраться к вершине Ключевской Сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии. В результате погибли девять человек.

Подобные случаи происходят все чаще. Их связывает одно: люди воспользовались услугами туристических компаний, обещавших безопасность и опытных сопровождающих. Разумеется, виновных накажут, но мертвых уже не вернуть.

Пепловый шлейф Шевелуча на высоте 7 км, 2022 год

Шивелуч — средний вулкан

Кандидат технических наук, геолог Станислав Завацки рассказал «360», что о готовности вулкана к извержению узнают по ряду примет. Накануне у него появляются обильные выделения пара и газа радон, начинаются мелкие, постепенно усиливающиеся землетрясения.

Когда через канал начинает рваться лава, все станции регистрируют извержение. У Шивелуча оно меньше среднего, ничего необычного. Но желательно, чтобы самолеты и вертолеты не летали поблизости: из-за загрязнения двигателя может начаться пожар Станислав Завацки кандидат технических наук, геолог.

Завацки отметил, что на Камчатке и Курилах можно достаточно безопасно посмотреть на спящие вулканы. Хотя внезапные извержения все же случаются, у них есть косвенные признаки, о которых знают специалисты.

Шлейф пепла из Шивелуча, 2012 год / Викимедиа

Рядом с извержением делать нечего

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн подчеркнул, что, в отличие от землетрясений, извержения вулканов — довольно четко прогнозируемое событие.

Вулкан опасен не только выбросами лавы, но и высокой концентрацией ядовитого пирокластического потока — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении Александр Гофштейн заслуженный спасатель.

Эта смесь идет с очень большой скоростью, порядка 800 километров в час, — убежать не удастся, предупредил Гофштейн. Лучше держаться на расстоянии не менее 15 километров, но даже там концентрация опасных газов может быть опасна.

Во время извержения вблизи Шивелуча не должно быть туристов, экскурсий, геологов — никого, в том числе со стороны залива, отметил спасатель. То же касается полетов вблизи действующего вулкана.