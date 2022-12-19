Путешествия 19 декабря 2022, 19:11 Отпуск насмарку. Россиянам рассказали, как сохранить деньги за несостоявшийся отдых 🏖 Президент Союза турагентств Голов: iFly сама виновата в ситуации с туристами в Египте freepik

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Чартерная авиакомпания iFly не предъявила все необходимые документы, в результате тысячи туристов, отдыхавших в Египте, не могли попасть обратно в Россию и вылететь на курорты. Компенсацию должны получить все пассажиры, однако «дикарям», самостоятельно бронировавшим отели, вернут только стоимость билетов на самолет.

Россиян пришлось спасать из Египта

Тысячи россиян не могли улететь на египетские курорты из аэропорта Внуково и столько же — вернуться на родину из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как оказалось, отечественная чартерная авиакомпания iFly не предоставила нужных документов для полетов над Иорданией.

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Перевозчика попросили предъявить страховой сертификат, выпущенный в Лондоне, но у авиакомпании была только российская страховка. Попытка построить маршрут над территорией Сирии потерпела неудачу.

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Пока рейсы компании в Египет отменены. Туристов вывозят домой самолетами Red Wings — эксперты считают, что потребуется около 15 рейсов. Росавиация заявила, что нашла в документах на полеты iFly существенные недостатки.

РИА «Новости»

Виновата сама авиакомпания

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с «360» отметил, что существует немало других авиакомпаний, которые, в отличие от iFly, смогли вовремя согласовать все разрешительные документы.

«Проблемы, которые возникли, произошли исключительно по вине самой авиакомпании iFly. Дело не в направлении, которыми летел самолет: просто сначала возникает разрешительная документация, потом уже появляются рейсы», — объяснил Голов.

«Дикари» потеряют больше

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подтвердил, что виновата именно iFly. Об отмене рейсов авиакомпании сообщили заранее, однако предупредить пассажиров она почему-то не сочла нужным: люди узнали, что они никуда не летят, только в аэропорту.

По словам Мкртчяна, пассажиры, которые покупали билеты самостоятельно, могут претендовать на полную компенсацию их стоимости. Однако такие туристы не могут рассчитывать на возвраты от отелей, если они оплатили их сами заранее.

Вот, кстати, в чем отличие организованных туристов от «дикарей». Организованные туристы, то есть те, которые покупали турпакеты в агентстве, получат стопроцентный возврат и за авиабилеты, и за проживание. А «дикари» — только за авиабилеты. Алексан Мкртчян

Людям, попавшим в подобную ситуацию, за компенсацией следует обращаться в туристическое агентство, продавшее путевку: оно само будет разбираться с перевозчиком. Самостоятельным путешественникам Мкртчян рекомендовал идти сразу в авиакомпанию.

«Если авиакомпания не удовлетворит его требования, нужно обратиться в российский суд. Естественно, дело пассажир выиграет: полет не был выполнен по вине перевозчика — это полный возврат денежных средств», — сказал собеседник «360».

РИА «Новости»

Туристы-«дикари», оплатившие проживание, конечно, могут судиться отелями, но это будет приходить за границей, по местным законам. Так что шансы на выигрыш дела, по мнению эксперта, невелики: многие просто похоронят свои деньги, да еще немало потратят на адвокатов и переводчиков.

Мкртчян подчеркнул, что, помимо очевидных плюсов вроде полного возврата средств в случае форс-мажора, покупка туристического пакета в агентстве защитит, если произойдет какая-нибудь неприятность со здоровьем.

«Все турфирмы продают пакеты обязательно со страховкой. Египетский отель не волнует, что человек заболел и потому не может приехать, — он просто забрали деньги и все. А страховая компания в случае невозможности поехать на отдых по объективным причинам этого не допустит», — подытожил он.