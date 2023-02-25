Эксклюзив 25 февраля 2023, 09:00 Италия сказала «Не верю». Житель страны Энрико Феста — о провале Зеленского, поддержке России, правде и цензуре Итальянец Феста заявил, что все больше жителей страны выступают против поддержки Украины РИА «Новости»

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Все больше жителей Италии выступают против поддержки Украины. К людям приходит осознание того, что украинский президент Владимир Зеленский на самом деле не желает завершения конфликта, зато требует от Запада оружия, чтобы направить его против России. Поддержавший в 2014 году создание ЛНР и ДНР итальянец Энрико Феста рассказал «360», как его страна относится к российско-украинским отношениями, а также что на этот счет думают простые граждане.

Далее — прямая речь.

Италия начала менять мнение о поддержке Украины

В Италии, как и в западном мире в целом, очень трудно получить четкую информацию по украинскому вопросу. Средства массовой информации полностью контролируются правительством, а свобода слова допускается произвольно — и только в определенных случаях. Многие итальянцы полагаются на альтернативные информационные каналы, например в Telegram, и по ним следят за новостями с передовой. Количество таких каналов значительно растет. Даже те, у кого нет доступа к надежным источникам [информации], выступают категорически против поставок оружия Украине и не поддерживают какое-либо вовлечение нашей страны в конфликт.

Недавно, 6 февраля программа Agorа, выходящая на итальянском телеканале Rai, провела опрос: 46% опрошенных высказались против поставок любого вида оружия в Украину, 36% высказались за, 18% — [отнеслись] нейтрально. Уже 15-го числа процент нет вырос до 52%, прибавив 6% всего за девять дней. Удивительно, что [количество ответивших] да снизилось с 36% до 31%. Это означает, что по мере того, как конфликт продолжается, итальянцам, кажется, становится все более и более ясно, что за ним стоит и, прежде всего, почему и когда все началось.

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Зеленский разочаровал итальянцев

Я вижу много неприязни, главным образом из-за той роли, которую играет украинский президент [Владимир] Зеленский. Итальянцы также разочарованы безоговорочной поддержкой, которую наше правительство оказывает предполагаемому «делу» украинского народа.

Сам украинский президент должен был выступить с речью во время знаменитого музыкального фестиваля «Сан-Ремо», но протесты итальянцев были настолько яростными, что его (выступление — прим. ред.) пришлось отменить. Имидж Зеленского здесь, в Италии, сильно испорчен, даже несмотря на то, что СМИ прилагают огромные усилия, стараясь выставить его героем. Например, в социальных сетях часто встречаются негативные комментарии в его адрес.

Возможно, это происходит потому, что люди слышат его слова и понимают, что единственное, что он делает, — это умоляет о военной помощи или желает уничтожения России: ни одно слово никогда не было потрачено на продвижение мира.

Решение о начале СВО было справедливым

Несколько дней назад бывший премьер-министр Сильвио Берлускони резко высказался по поводу визита нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони к Зеленскому. Известный журналист заявил, что его (Берлускони — прим. ред.) слова отражают мышление подавляющего большинства итальянцев. Берлускони также предложил Зеленскому прекратить призывать к эскалации войны и попросил его обратить внимание на дипломатическое разрешение кризиса. Наше правительство проигнорировало такие сигналы о сближении с Россией, чтобы восстановить приемлемые политические отношения.

Правительство просто действует против воли народа. Его ответом на выступление президента Российской Федерации является безоговорочная поддержка Киева.

К сожалению, многие итальянцы не знакомы с историей России и Украины, их политико-социологическими отношениями, даже в отношении совсем недавнего прошлого. Поэтому становится все труднее заставить людей понять, какую роль на самом деле играет Россия. Большинство действительно понимает, что Россия лишь отреагировала на провокацию, которая представляла серьезную угрозу ее собственной национальной безопасности и существованию. Общая точка зрения в основном заключается в том, что решение России о начале спецоперации было справедливо.

Все знают о безудержной коррупции среди украинских и европейских политиков, их надежность серьезно подорвана. Вспыхивает множество скандалов. Сейчас ясно, что за всем этим стоят США с их полностью негативным влиянием. Их контроль над европейскими правительствами впечатляет, и многие люди начинают говорить об этом. Многие признают США главной причиной проблем, которые у нас есть, политических и экономических, и что нас приносят в жертву американским имперским целям.

Возможно, вам покажется очень интересным этот другой опрос (среди итальянцев — прим. ред.). Он начался 21 февраля и продолжается до сих пор. Вопрос звучал так: Разделяете ли вы поддержку премьер-министра Джорджи Мелони Украине Владимира Зеленского? До 24 февраля ответили 16 170 человек. Ответ «Согласен с поставкой оружия» выбрали 2,97% опрошенных, «Договоримся без поставок оружия» — 7,66%, «Не согласен, потому что Владимир Путин прав» — 89,36%.