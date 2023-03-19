Путешествия 19 марта 2023, 21:13 Горы, море, Тегеран. Когда Иран попадет в тренды для российских туристов Президент Союза турагентств Голов: отмена виз между Ираном и Россией даст импульс туризму РИА «Новости»

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Из России можно улететь прямым рейсом в несколько десятков стран. Среди возможных направлений для авиапутешествия на длинных майских выходных и летом не только Турция, Египет и Арабские Эмираты — на арену вышел Иран. Благодаря отмене виз для туристических групп, которую уже анонсировали, число поездок в эту страну увеличится в разы.

Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп России и Ирана должно заработать в 2023 году. По данным Минэкономразвития, в 2022 году республику посетили более 22 тысяч россиян, а в нашей стране провели отпуск более 20 тысяч иранцев.

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В масштабе всего выездного потока отдыхающих из России за границу Иран пока на 29-м месте. Такие цифры привела погранслужба ФСБ. Но у страны есть большой потенциал для развития туризма.

По мнению экспертов туриндустрии, главные препятствия для расширения карты поездок — это отсутствие прямых авиарейсов и необходимость оформления визы.

Идеальное путешествие

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов высоко оценил перспективы Ирана как туристической Мекки.

Например, об этом говорит тот факт, что на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходила в марте в выставочном центре «Крокус-Экспо», именно иранская делегация была самой представительной.

«Я думаю, что перспективы большие. Иран в основном предлагает отдых в спа-отелях и экскурсии. У страны очень хорошее расположение. Мы можем летать беспрепятственно», — отметил Голов.

РИА «Новости»

Он также указал на потенциал Африки, которая начинает развивать туризм и предлагает разнообразные направления. К числу перспективных направлений относится и Азия. А вот для путешествий в Таиланд или Вьетнам остро необходимы удобные перелеты.

«Лететь на неделю в Таиланд или Вьетнам нет смысла. Надо лететь хотя бы на две недели. Отсюда и ценник достаточно высокий», — подчеркнул президент Союза туристических агентств.

В числе самых популярных у россиян направлений на майские праздники Голов назвал Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Иран Турции не конкурент

Схожего мнения придерживается и директор туристического агентства «Эдем» Ульяна Миклашевская. В числе самых популярных на майские праздники зарубежных направлений она выделила Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд.

РИА «Новости»

«С Ираном только начали работать, только начался массовый туризм в эту страну. Но направление еще не раскрыто, будут работать. Я думаю, что три-четыре года потребуется на развитие. <…> Чтобы составить конкуренцию Турции, Ирану придется пять-семь лет упорно поработать на туристическом рынке, уже при большом потоке показать себя», — пояснила Миклашевская.

Начали, по ее словам, туроператоры работать и с Танзанией. Но сейчас поток снизился из-за сложностей с перелетами. В этом смысле у азиатских стран большие перспективы. Миклашевская выделила Шри-Ланку, Таиланд и Вьетнам.

В числе самых востребованных направлений для поездок по России она назвала Алтай, Камчатку и Мурманск.

«На майские праздники туристы поедут в Краснодарский край или в экскурсионные туры по городам. Например, в Казань или Пермь», — заключила директор турагентства.

Безвизовыми нужно сделать три страны

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян уверен, что безвизовыми нужно сделать три страны.

«Как минимум три страны нужно делать безвизовыми — Индию, Китай и Иран. Иран, в связи с последними событиями, становится одной из немногих стран, которые открыты для россиян, где нет никакого риска ареста самолетов. И там есть что посмотреть», — обратил внимание Мкртчян.

РИА «Новости»

В числе недостатков он выделил строгие местные традиции. Зато изумительная иранская кухня и обилие исторических достопримечательностей их компенсируют.

«Конечно, там есть недостатки для российского человека, такие как запрет на алкоголь, совместное нахождение на пляже мужчин и женщин — даже членов одной семьи. Я уже не говорю, что раздеваться нельзя на пляже. Но есть и плюсы: очень хорошая кухня, высокая гастрономия, исторические места», — сказал гендиректор сети турагентств.

Телеканал «360»

В нынешнем туристическом сезоне можно улететь прямым рейсом из России в несколько десятков стран. Причем не только из столицы, но и из российских регионов. В путешествие можно отправиться либо вообще без визы, либо оформить ее онлайн или по приезде.