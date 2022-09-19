Европейцы решили перезимовать в Турции из-за энергетического кризиса | 360°

Путешествия 19 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber Европейцы решили спасаться от холодов в Турции. Но это не всем по карману Политолог Маркелов: не все жители Европы смогут перезимовать в Турции РИА «Новости»

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Жители Европы хотят пережить грядущие холода в Турции, ведь обогреть дом в условиях энергетического кризиса будет непросто. В итоге число броней в местных отелях выросло в полтора раза. Правда, поездки в теплые края — выход для богатых.

Турецкие отели как спасение для замерзающей Европы

Энергетический кризис и антироссийские санкции подтолкнули европейцев к решению перезимовать в других странах. Так, жители Европы начали бронировать номера в турецких отелях. Число зарезервированных мест на ноябрь выросло в полтора раза к прошлому году, писало РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

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«Европейцы, чьи счета выросли более чем в десять раз и которые подверглись призыву „принять душ вместе“ в условиях газового кризиса, будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму», — сообщило СМИ.

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РИА «Новости»

В Турцию отправятся состоятельные европейцы

Европейцы справляются с холодами по-разному. Кто-то старается перезимовать в Болгарии, кто-то — в других странах. Об этом «360» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Думаю, это те, кто имеет дополнительные средства и может себе позволить жить в гостинице, потому что это отнюдь не даром. <…> Как во время COVID-19 многие летом уехали в Сочи. Но речь часто идет об апартаментах, квартирах, то есть более бюджетном размещении. Так и там. Прожить всю зиму в гостинице, даже со скидкой, — это недаром», — отметил он.

Вместе с числом бронирований подросли цены на отели в Турции, поэтому вряд ли можно сказать, что европейцам будет выгоднее жить там, нежели у себя дома, добавил Барзыкин.

РИА «Новости»

Недовольство жителей Европы растет

Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов в беседе с «360» отметил, что в условиях «геополитического парадокса» оказалась и южная часть Европы, в частности Испания и Италия.

«Сейчас народного возмущения <…> будет больше. Средний класс, низший класс, мигрантская диаспора будут возмущаться все чаще», — пояснил он.

По словам Маркелова, европейцы недовольны действиями властей, которые пошли на поводу США, не подумав о собственных гражданах. Местные жители при этом не готовы к состоянию стресса, ведь они долго жили в комфортных условиях.

«Они не знают, что будет завтра, какая будет зима, на что рассчитывать, что будет весной-2023 после морозов. <…> Думаю, кризис там продлится долго, потому что перенастройка, переналадка — это деньги, инфраструктура, огромные причалы сжиженного природного газа, который непонятно откуда брать. <…> Это легко не будет», — подытожил Маркелов.

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