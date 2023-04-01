Путешествия 01 апреля 2023, 19:18 Древние храмы и золотые пляжи. Китай возобновил въездной туризм для россиян Президент Союза турагентств Голов: безвизовый въезд в КНР увеличит турпоток на 80% Unsplash

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В Китае займутся продвижением туризма. Власти страны планируют повышать качество услуг и работать над туристическим имиджем страны. Туроператорам уже разрешили ввозить в страну иностранные группы отдыхающих. Для российских туристов это означает открытие новых возможностей для путешествий: в экзотику рисовых трасс, древних храмов и Желтых гор Хуаншань скоро можно будет окунуться с головой.

В Министерстве культуры и туризма КНР указали, что помощь в продвижении Китая как заграничного туристического направления туроператорам и турагентствам окажут местные власти. Одна из задач, кроме работы над качеством услуг, — «демонстрировать хороший имидж китайского туризма».

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Пока что туроператоры ждут возобновления действия так называемого группового безвиза между Россией и Китаем, который даст право взаимного обмена группами по спискам агентств.

В пресс-службе АТОР пояснили, что сейчас въезд туристов в КНР возможен только по визе. Спрос на эти документы достаточно большой, свободные окна в консульствах остались лишь на конец весны и начало лета.

Специалисты ассоциации считают, что туризма в его классическом виде из России в Китай сегодня нет. На авиарейсах в КНР летят только бизнес-путешественники. Но страна активно завоевывает туристический рынок, возобновив въездной туризм с 6 февраля.

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Турпоток на низком старте

Разрешение туроператорам ввозить в Китай иностранные туристические группы специалисты индустрии не восприняли с безудержным энтузиазмом, но оценили в целом как явное оживление перспективного направления для путешествий. Об этом в беседе с «360» рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Групповой туризм с Китаем у нас не так сильно развит, как индивидуальный. Нас в большей степени интересовал пакетный отдых на островах, в частности на океане. Но пока с этим тяжеловато», — отметил он.

По словам Голова, разрешение безвизовых поездок в Китай просто взорвало бы туристический рынок.

«Соглашение есть, но старта по безвизовым поездкам как такового нет. Вся проблема в том, что очередь на получение китайской визы практически до конца весны. <…> Если вопрос безвизового въезда будет решен, это сразу на 80% увеличит поток туристов», — отметил президент Союза туристических агентств.

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Изменений стоит ждать к лету

Голов обратил внимание, что в Китай надо ехать отдыхать на максимально длительный срок — 10 дней или две недели, потому что лететь далеко и смысла ехать на пять-семь дней никакого нет.

Он подчеркнул, что «открытие Китая» сейчас остро необходимо, так как большинство безвизовых стран находятся на значительном расстоянии или не пользуются популярностью.

«Думаю, ближе к лету что-то должно произойти. <…> В Китае есть пара-тройка курортов на океане, которые себя хорошо зарекомендовали», — заметил эксперт.

У российских отпускников, заметил он, особого выбора нет: Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. На этом фоне 750 памятников культуры, открытых в Китае, будоражат воображение туристов.

РИА «Новости»

Топ-5 мест, которые стоит посетить

Главная достопримечательность страны — Великая Китайская стена протяженностью в несколько тысяч километров. Она расположена в северной части КНР — от Ляодунского залива до пустыни Гоби.

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Пляжный отдых

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