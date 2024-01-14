Эксклюзив 14 января 2024, 14:25 Дефицит инфраструктуры. Россиянам объяснили рост цен на внутренний туризм Турэксперт Арутюнов подтвердил дефицит кадров в сфере путешествий Unsplash

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В сфере туризма в России действительно наблюдается недостаток кадров и дефицит инфраструктуры. Подробно об этом «360» рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Ситуация с кадрами

«Идет дефицит, и более того, идет дефицит грамотных кадров, потому что сейчас, конечно, учеников туристических вузов очень много по всей стране. У нас каждый практически приличный университет считает своим долгом иметь либо туристическое отделение, либо какой-нибудь факультет, на котором готовят в том числе специалистов в области туризма», — отметил эксперт.

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Однако уровень грамотности выпускников отстает от желаемого, добавил специалист. Он объяснил это тем, что многие идут на туристические специальности по остаточному принципу — например, не получилось поступить на экономический или юридический факультеты.

«Плюс еще, к сожалению, в связи с уходом многих западных отельных цепочек российские туроператоры, которые имели франшизу от западных брендов, лишились вот этой международной составляющей, зарубежной практики и так далее», — отметил Арутюнов.

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Как обстоят дела с отелями

Эксперт привел в пример случай, который произошел с ним в одном из лучших отелей Анапы. По его словам, там он столкнулся с отсутствием гостеприимства.

«Заселялся в май-месяц. Стою на ресепшене, отдаю паспорт, тем более номер там уже для меня был готов. Они уже предупредили, организаторы, что все проверили, все хорошо. Человек стоит и сканирует все страницы моего паспорта, вместо того, чтобы дать ключи и как бы забрать паспорт, сказать: „Мы вам принесем после того, как отсканируем этот паспорт“. <…> То есть нет элементарного понятия гостеприимства», — подчеркнул Арутюнов.

С одной стороны, у работников нет природного гостеприимства, с другой — их не научили общению с клиентами.

Тут даже не надо ничего изобретать, никаких ресурсов, никаких дополнительных инвестиций не нужно. Просто нужно именно правильно научить людей, что они должны делать и как. Что основной приоритет — это удобство и комфорт гостя. Дмитрий Арутюнов турэксперт

У многих сограждан считается унижением «кому-то прислуживать», но это элементарная основа сервиса, когда сотрудник должен ставить гостя выше себя самого.

Ситуация с ценами

Цены на внутренний туризм в России растут на фоне дефицита инфраструктуры, отметил Арутюнов. Он рассказал, что проверял стоимость номеров в Новый год в Красной Поляне.

«В некоторых гостиницах обычный номер стоит около 140 тысяч рублей. Понимаете, это какое-то безумие просто совершенно. Это не люкс, это обычный номер», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что причиной таких цен является бесконкурентная среда.

Если еще в категории двух- трехзвездочных гостиниц есть какая-то конкуренция, то в категории люкс, собственно, конкуренция практически отсутствует. Дмитрий Арутюнов турэксперт

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Цены на номера в высококлассных гостиницах ничем не лимитируются, и они продолжат расти при дефиците такого уровня отелей. Зарплатная составляющая в общей цене гостиницы исключительно мала.

«Это в меньшей степени как-то сказывается на клиентах. На клиентах скажется, только если у нас станут больше строить пятизвездочных, хороших гостиниц, курортов. <…> Конечно, больше таких курортов, больше таких гостиниц — это сбило бы цену, и люди бы стали привыкать именно к высококлассному комфорту, а не к комфорту, когда вот есть койко-место, как в Советском Союзе у нас было, и достаточно», — резюмировал Арутюнов.